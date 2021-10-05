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05.10.2021 19:00
Рубрика: Общество

Выбрали смелых

Государственную поддержку получат 106 университетов
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Спецвыпуск № 228(8579)
Подведены итоги отбора российских вузов в программу академического лидерства "Приоритет 2030".
Пандемия не повлияла на амбициозные планы университетов и студентов - будущих ученых. Фото: РИА Новости Пандемия не повлияла на амбициозные планы университетов и студентов - будущих ученых. Фото: РИА Новости
Пандемия не повлияла на амбициозные планы университетов и студентов - будущих ученых. Фото: РИА Новости

- Мы получили 187 заявок от вузов из всех федеральных округов. В итоге в программу вошли 106 университетов, - сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Отмечу, что 5 вузов - творческие, отобраны специальной комиссией под руководством министра культуры Ольги Любимовой.

Фото: iStock
Вузы приступили к защите стратегий развития в программе "Приоритет 2030"

Список вузов - выбор не только минобрнауки. Решение принимала сбалансированная комиссия, которая слушала доклады университетских команд в течение 9 дней. Все 106 университетов получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Важно, что более 60 процентов вузов - региональные. Только 28 университетов находятся в Москве и 11 - в Санкт-Петербурге.

Больше всего победителей из трех федеральных округов: Центрального, Приволжского и Северо-Западного.

- По каждому вузу принимались самые тщательные решения, - подчеркнул Валерий Фальков. - Мы не оценивали текущие достижения или репутационные и научные заделы. Мы оценивали программу, ее реалистичность, ректора и команду и соотносили с национальными целями развития страны и региональной повесткой.

Очные защиты вузов-кандидатов на участие в программе проходили с 10 по 26 сентября. У каждого университета было по 7 минут на доклад и 8 минут на вопросы комиссии. Каждый день защищались 13-20 вузов.

В программу вошли 106 университетов, общее количество стратегических проектов всех участников "Приоритета 2030" - 409

Общее количество стратегических проектов всех участников "Приоритета 2030" - 409. Из них более половины ориентированы на цифровую трансформацию, мониторинг и контроль эмиссии парниковых газов.

- Мы понимаем, что итоги программы устроят не все университеты. Но условия "Приоритета 2030" позволяют доработать заявку на участие и в будущем году подать снова, - пояснил Фальков.

Любой вуз теперь сможет работать с образовательной платформой Coursera

В программу "Приоритет 2030" попали не только вузы минобрнауки, хотя их и большинство - 80. Среди участников также 10 вузов минздрава, 5 университетов минкультуры и 4 - минсельхоза. Во всех этих университетах учится более миллиона студентов-очников. По оценке минобрнауки, это примерно половина всех студентов очных отделений.

- Хочу отметить подготовку медицинских вузов. Если в прошлых программах у нас, как правило, участвовал один медвуз - Сеченовский университет, то в этот раз - 10 университетов, - сказал министр.

В числе победителей оказался и один педагогический вуз - Московский городской педагогический университет. По словам ректора МГПУ Игоря Реморенко, главный приоритет МГПУ - развитие тематики городского университета.

Дословно

Александр Сергеев, президент Российской академии наук:

- Когда мы говорим о большом технологическом прорыве и о месте российской науки в международной парадигме, ставим большие исследовательские задачи, то отдаем себе отчет в том, что для достижения этих целей, кроме инноваций и достойной грантовой поддержки, должны быть кадры - люди, профессионально подготовленные для ведения научной деятельности. Эта ответственность сегодня на плечах российских университетов, которые должны дать зерно науки каждому приходящему на первый курс и готовить профессиональных исследователей.

Программные заявления вузов-участников и вузов-кандидатов в части развития науки и исследовательских траекторий действительно грандиозны и, что принципиально для академического сообщества, выполнимы.

Кстати
Минобрнауки проведет эксперимент по развитию межвузовской мобильности

Пятнадцать университетов, в том числе три педагогических вуза, по итогам работы отборочной комиссии были признаны кандидатами на участие в программе "Приоритет 2030".

На финансирование программ развития этих вузов органы исполнительной власти субъектов, профильные госкорпорации и предприятия или учредители этих вузов направили средства в объеме не менее 100 миллионов рублей в год на каждый университет, уточнил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

По словам замминистра, министерство тоже поддержит кандидатов. Они смогут получить от ведомства до 50 миллионов рублей в год.

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