Как в Черноземье стимулируют ИЖС

Индивидуальные дома продолжают набирать популярность у населения, несмотря на минимум кредитных продуктов для их строительства. Пока получить банковские средства на возведение коттеджа могут лишь единицы, однако запрос на такие займы растет. В регионах, в свою очередь, придумывают собственные стимулы для развития ИЖС. Это выгодно не только потребителям: подобная тенденция снижает бюджетную нагрузку. Ведь индивидуальный дом не подлежит централизованному капремонту, да и программа переселения из аварийного жилья рассчитана только на многоэтажки. А самих владельцев жизнь в собственном доме учит быть хозяином.

О переезде в собственные дома все чаще задумываются многодетные семьи, даже если у них есть просторные квартиры. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Выбор в пользу ИЖС

Весенний старт льготной ипотеки под строительство индивидуальных домов серьезно поддержал региональных застройщиков. Наметившийся в прошлом году тренд на переезды за город, особенно тех семей, где хотя бы один из супругов может работать удаленно, с окончанием локдауна никуда не исчез. Поэтому в банки ожидаемо начали поступать заявки на льготное кредитование.

В Белгородской области, где одними из первых в стране ввели своего рода моду жить в собственном доме, программа льготной ипотеки для ИЖС отличается тем, что аккредитованным агентом банка "ДОМ.РФ" стал оператор индивидуального жилищного строительства "Белгородская ипотечная корпорация" (БИК). Сейчас там рассматривают около десятка заявок на кредиты под строительство индивидуального жилья. Первая семья не только получила деньги, но и уже любуется фундаментом на участке.

- Мы были, так сказать, первопроходцами, - рассказывает будущий домовладелец Андрей Тафинцев. - Видимо, поэтому испытали на себе все тонкости процесса.

Главная сложность заключалась в том, что участок под застройку семья Тафинцевых взяла в БИК, где аккумулируется весь земельный банк под ИЖС в регионе. В собственность он перейдет белгородцам только после ввода дома в эксплуатацию - это правило действует уже более полутора десятков лет. Однако в "ДОМ.РФ" с таким столкнулись впервые и, несмотря на одобрение кредита, выдавать его не спешили.

- Пока там все выяснили, прошло время, но теперь, я думаю, следующим заемщикам будет легче, ведь есть уже наш опыт, - считает Андрей Тафинцев. - Вторая сложность - с подключением к инженерным сетям. Даже если в микрорайон уже провели газ и труба идет мимо твоего дома, то ждать подсоединения к ней надо около 300 дней.

Семья Тафинцевых выбрала монолитную технологию строительства дома, чтобы снизить затраты. Однако за считаные месяцы смета выросла примерно на полтора миллиона рублей.

Обязательным условием после получения кредита станет ввод в эксплуатацию здания или пристроек в течение 12 месяцев

- Мы хотели строить дом с гаражом, но теперь у нас будет навес для машины, - рассказывает белгородец. - Кредит без залога и поручителей выдается только до трех миллионов, и нам этой суммы не хватило. Если нужно взять больше - следовательно, нужно что-то банку оставить в залог.

В целом же семья очень довольна и щадящей ставкой по кредиту, не превысившей пяти процентов, и возможностью выбора аккредитованного надежного застройщика, и программой в целом.

Инструменты для строительства

Число производителей домокомплектов и застройщиков, аккредитованных для реализации льготной семейной ипотеки для ИЖС, продолжит расти, уверены эксперты. Прошедший недавно конкурс проектов для частной застройки стал еще одним тому доказательством: в числе его победителей оказались и черноземные компании. Банк типовых проектов индивидуальных домов станет доступен бесплатно для каждого уже к началу будущего года.

Таким образом, инфраструктура для сопровождения строительства частных домов продолжит развиваться, тем более что, по статистике, в стране в целом объемы возводимых частных домов уже сопоставимы с такими же показателями многоквартирного строительства.

Вполне естественно, что о переезде в собственные дома все чаще задумываются многодетные семьи, даже если у них есть просторные квартиры. Правда, программа выдачи бесплатных земельных участков не так подстегнула этот процесс, как пандемия коронавируса, которая до сих пор продолжается. В Белгородской области, где в нынешнем году свыше 200 многодетных семей получили бесплатные участки, а еще почти 1,8 тысячи уже построили свои дома, активизировали выдачу льготных займов для семей с тремя и более детьми.

В Фонде поддержки ИЖС белгородцы могут получить до миллиона рублей под пять процентов годовых на 17 лет. Максимальный срок кредита составляет 17 лет, однако программой предусмотрена отсрочка по уплате основного долга и процентов сроком на два года. Только за девять месяцев таким инструментом воспользовались свыше 80 белгородских семей. Фонд выдал им более 35 миллионов рублей.

Однако, как отмечает директор Фонда поддержки ИЖС Антон Иванов, это не единственный инструмент помощи в строительстве для многодетных семей. Здесь же можно получить субсидию в сумме 300 тысяч рублей и направить ее как на погашение займа в фонде, так и на компенсацию затрат на строительство фундамента жилого дома.

- В этом году участниками программы уже стали 97 семей, а с 2019 года, когда она только стартовала, - 180 человек, - отметил Антон Иванов.

Процент на расширение

Вместе с тем стремительное подорожание строительных материалов заставило застройщиков если не замораживать часть объектов, то существенно замедляться с окончанием работ. В той же Белгородской области от будущих домовладельцев, чьи участки до сих пор находятся под обременением, а значит, дома на них необходимо ввести в эксплуатацию в течение семи лет, стали просить о дополнительных преференциях в этой ситуации.

Власти увидели выход в еще одном льготном кредитном продукте. Займы до миллиона рублей будут предоставлять под один процент сроком на семь лет. Средства будут выделяться строго на завершение строительства дома или на возведение пристроек свыше 25 "квадратов" к уже существующим коттеджам.

В Фонде поддержки ИЖС, где и будут выдаваться кредиты, отметили: обязательным условием после получения кредита станет ввод в эксплуатацию здания или пристроек в течение последующих 12 месяцев. В нынешнем году на такие кредиты смогут рассчитывать примерно 400 белгородских застройщиков, в будущем - еще 600 будущих домовладельцев.

Насколько эти меры позволяют улучшить ситуацию в сфере ИЖС в целом регионе, сказать сложно. Однако совершенно ясно одно: ни шероховатости с получением кредита, ни сложности с выбором компании-застройщика, ни тотальная зависимость от ценовой политики производителей строительных материалов пока не заставили белгородцев отказаться от комфорта собственного дома. Андрей Тафинцев, к примеру, подсчитал, что квартира в Старом Осколе его семье обошлась бы даже дороже дома, да еще и жить бы пришлось в окружении массы соседей прямо за стенкой.

- А в своем доме человек сам себе хозяин, - говорит он. - И пусть сейчас строительство идет со своими сложностями, дом того стоит.