Молодые учителя рассказали о престиже своей профессии

5 октября в России отмечают День учителя. В советские годы это была одна из престижнейших профессий. Более того, существовали династии учителей. Почему профессия учителя в школе остается престижной и сейчас, рассказали "РГ" молодые педагоги.

Александра Тарануха работает в школе третий год. По ее словам, в школьные учителя она решила пойти на последнем курсе института.

"Я училась в Институте русского языка им. Пушкина, и моя специальность "русский язык как иностранный", - рассказывает молодой она. - Помимо русского языка знаю сербский, испанский, английский. И, поступая в институт, думала, что буду преподавать родной язык в институте иностранцам. Но в 2018 году у меня была практика в школе, где я близко познакомилась с профессией. Мне было очень интересно работать с детьми, учить их русскому языку и литературе. Так сложилось, что помимо практики я замещала несколько недель учителя русского языка и литературы. Именно тогда я познакомилась с московской системой образования, которая дает столько возможностей для молодого учителя"

Сейчас Александра работает в московской школе №1375, где каждый учитель чувствует себя частью большой команды, где каждый неравнодушен, всегда готов протянуть руку помощи, где царит атмосфера взаимного уважения, наставничества и профессионального роста.

"Сейчас я преподаю не только русский язык и литературу, но и веду предметы "родной русский язык" и "родная литература" для 5-х классов. А в качестве школьной программы для 7-го класса веду новый предмет - "основы функциональной грамотности". Этот предмет только появляется в школе, основная его задача - научить школьников использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Например, уметь быстро перевести 100 градусов по Фаренгейту в градусы по Цельсию на тот случай, если ученик окажется в Америке. Правильно прочитать вывески, инструкции, графики или диаграммы".

Александра - призер метапредметной олимпиады "Московский учитель-2020", капитан школьной команды конкурса "Учителя года Москвы-2021", олимпиады по функциональной грамотности и олимпиады "Команда большой страны". По ее мнению, молодому специалисту столичное образование дает много возможностей для развития. Это и курсы повышения квалификации, и конкурсы, и олимпиады, которые для таких молодых специалистов открывают новые горизонты.

"Девиз нашей школы "Пусть каждый здесь найдет себя!" оправдывает ценность московского образования как для школьников, так и для учителей столицы", - продолжает Александра Тарануха.

Екатерина Волкова, напротив, работать в преподаватели начальной школы шла целенаправленно. Она пришла в столичную школу №1324 еще во время учебы в Московском педагогическом государственном университете.

"В учителя пошла осознано. Учась в старших классах школы, работала в детских оздоровительных лагерях и поняла, что комфортно работать мне с ребятами 7-11 лет, - рассказывает Волкова. - Кроме того, начальное образование помогает мне реализовать себя в разных направлениях, ведь мне хотелось предавать все и сразу. Например, я вела дополнительные кружки, потом занялась подготовкой ребят к Московскому детскому чемпионату KidSkills, в котором участвуют дети с 5 до 14 лет. Так как я ребят веду с первого класса, сейчас они в третьем, они попали в возрастную категорию 8-10 лет. Из 26 номинаций взяли "поварское дело". Тема кулинарии всем пригодится, особенно довольны мамы участниц, что девочки обучатся обращению с ножом, узнают сочетания продуктов. На дистанционном этапе конкурса мы готовили рулет из мексиканской лепешки и начинки из пяти ингредиентов. О результатах станет известно 11 октября, если пройдем в полуфинал - будет здорово. Я, как могла, помогала ребятам, сделали красивый видеоролик. Показывала его на родительском собрании, все после него захотели есть, значит, мы на правильном пути".

По ее словам, престиж профессии растет из-за того, что работать в школу идут более осознанно, чем раньше.

"Молодое поколение целенаправленно идет работать в школу, им хочется что-то привносить, чтобы дети, выходя из школы, знали, что они хотят от будущего, чем им предстоит заниматься, - говорит преподаватель. - Наша задача - показать им все те возможности, что предоставляет мир. И закладывать эти знания в них должны учителя начальной школы. В первом классе мы обучаем их дисциплине. А во вот со второго класса начинаем открывать для них мир".