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05.10.2021 19:28
Рубрика: Общество

Молодые учителя рассказали о престиже своей профессии

Текст: Ирина Огилько
5 октября в России отмечают День учителя. В советские годы это была одна из престижнейших профессий. Более того, существовали династии учителей. Почему профессия учителя в школе остается престижной и сейчас, рассказали "РГ" молодые педагоги.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Александра Тарануха работает в школе третий год. По ее словам, в школьные учителя она решила пойти на последнем курсе института.

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"Я училась в Институте русского языка им. Пушкина, и моя специальность "русский язык как иностранный", - рассказывает молодой она. - Помимо русского языка знаю сербский, испанский, английский. И, поступая в институт, думала, что буду преподавать родной язык в институте иностранцам. Но в 2018 году у меня была практика в школе, где я близко познакомилась с профессией. Мне было очень интересно работать с детьми, учить их русскому языку и литературе. Так сложилось, что помимо практики я замещала несколько недель учителя русского языка и литературы. Именно тогда я познакомилась с московской системой образования, которая дает столько возможностей для молодого учителя"

Сейчас Александра работает в московской школе №1375, где каждый учитель чувствует себя частью большой команды, где каждый неравнодушен, всегда готов протянуть руку помощи, где царит атмосфера взаимного уважения, наставничества и профессионального роста.

"Сейчас я преподаю не только русский язык и литературу, но и веду предметы "родной русский язык" и "родная литература" для 5-х классов. А в качестве школьной программы для 7-го класса веду новый предмет - "основы функциональной грамотности". Этот предмет только появляется в школе, основная его задача - научить школьников использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Например, уметь быстро перевести 100 градусов по Фаренгейту в градусы по Цельсию на тот случай, если ученик окажется в Америке. Правильно прочитать вывески, инструкции, графики или диаграммы".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Александра - призер метапредметной олимпиады "Московский учитель-2020", капитан школьной команды конкурса "Учителя года Москвы-2021", олимпиады по функциональной грамотности и олимпиады "Команда большой страны". По ее мнению, молодому специалисту столичное образование дает много возможностей для развития. Это и курсы повышения квалификации, и конкурсы, и олимпиады, которые для таких молодых специалистов открывают новые горизонты.

"Девиз нашей школы "Пусть каждый здесь найдет себя!" оправдывает ценность московского образования как для школьников, так и для учителей столицы", - продолжает Александра Тарануха.

Екатерина Волкова, напротив, работать в преподаватели начальной школы шла целенаправленно. Она пришла в столичную школу №1324 еще во время учебы в Московском педагогическом государственном университете.

"В учителя пошла осознано. Учась в старших классах школы, работала в детских оздоровительных лагерях и поняла, что комфортно работать мне с ребятами 7-11 лет, - рассказывает Волкова. - Кроме того, начальное образование помогает мне реализовать себя в разных направлениях, ведь мне хотелось предавать все и сразу. Например, я вела дополнительные кружки, потом занялась подготовкой ребят к Московскому детскому чемпионату KidSkills, в котором участвуют дети с 5 до 14 лет. Так как я ребят веду с первого класса, сейчас они в третьем, они попали в возрастную категорию 8-10 лет. Из 26 номинаций взяли "поварское дело". Тема кулинарии всем пригодится, особенно довольны мамы участниц, что девочки обучатся обращению с ножом, узнают сочетания продуктов. На дистанционном этапе конкурса мы готовили рулет из мексиканской лепешки и начинки из пяти ингредиентов. О результатах станет известно 11 октября, если пройдем в полуфинал - будет здорово. Я, как могла, помогала ребятам, сделали красивый видеоролик. Показывала его на родительском собрании, все после него захотели есть, значит, мы на правильном пути".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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По ее словам, престиж профессии растет из-за того, что работать в школу идут более осознанно, чем раньше.

"Молодое поколение целенаправленно идет работать в школу, им хочется что-то привносить, чтобы дети, выходя из школы, знали, что они хотят от будущего, чем им предстоит заниматься, - говорит преподаватель. - Наша задача - показать им все те возможности, что предоставляет мир. И закладывать эти знания в них должны учителя начальной школы. В первом классе мы обучаем их дисциплине. А во вот со второго класса начинаем открывать для них мир".

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