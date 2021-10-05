Можно ли держать кур на даче

Решение Верховного суда, по сути, запретившего садоводам разводить на дачных участках сельхозживность, многих членов СНТ встревожило: сегодня куры, кролики и даже перепелки на дачах - обычное явление, и подчас садоводческие товарищества уже похожи на настоящие сельские населенные пункты с голосящими по утрам петухами и квохчущими курами. Люди не хотят отказываться от самостоятельно выращенных и потому экологически чистых продуктов питания. Можно ли дачнику и требования законодательства соблюсти, и свой мини-птичник не разорять, выясняла корреспондент "РГ".

Петух-нелегал

Сегодняшние садовые товарищества (даже те, где когда-то людям выделяли по четыре - шесть соток земли) - это часто очень добротные и капитальные строения, размещенные на участках большой площади - увеличенных благодаря объединению с соседними или выделенных в более позднее время, когда жестких нормативов уже не существовало. То есть места там достаточно и для яблонь-груш, и для кабачков с луком, и даже для сарайчиков с курами-несушками или клеток с кроликами.

Когда было разрешено регистрироваться на дачах на ПМЖ, таких сарайчиков стало еще больше, что и логично: постоянное присутствие хозяев в доме облегчает уход за всем этим пернатым и хвостатым населением. Не всем соседям это нравится, конфликты между сторонниками отдыха для отдыха и владельцами горластых петухов или "пахучих" питомцев совсем не редкость, причем не только в СНТ, но и в традиционных деревнях. Но если в деревне кочет может драть глотку на законных основаниях, то в СНТ он это делает фактически нелегально. Особенно после решения Верховного суда.

- Мне уже пришло на почту письмо из полиции с просьбой представить список всех, кто на своих участках содержит животных. Отвечать на него пока не буду, - рассказывает председатель одного из ярославских СНТ.

Руководители всех садовых товариществ, с которыми удалось поговорить, признаются, что кур, гусей, уток, индюшек и так далее держат очень многие - практически все, кто живет на дачах постоянно. Однако серьезных конфликтов немного.

- У нас один садовод на коммерческой основе держал перепелок, соседи приходили, жаловались, но больше жалоб не припомню. А я семь лет руковожу садоводством, причем оно крупнейшее в области - 1530 участков, - рассказывает председатель СНТ "Резинотехника-2" Владимир Бажанов.

О том, что дачное животноводство никому у них в СНТ не мешает, сообщила и председатель товарищества "Дизелист" Любовь Дмитриева. Оно почти такое же крупное, как и предыдущее.

Если в деревне кочет может драть глотку на законных основаниях, то в СНТ он это делает фактически нелегально

- Не скажу, что много, но держат люди птицу. У меня на дорожке у троих соседей куры, и ни у кого к их владельцам претензий нет. Люди все нормы соблюдают, себя кормят и соседей угощают, - объясняет Любовь Анатольевна. Она призналась, что члены СНТ, конечно, испугались и забеспокоились, когда узнали о решении ВС.

Курице - нет, курятнику - да

- Те, кто содержит животных, жутко возмущены! - председатель Рыбинского совета садоводческих, огороднических некоммерческих объединений Валентина Максимова характеризует ситуацию более эмоционально. - Да, есть такие садоводы, которые не соблюдают правил, строят курятники вплотную к соседнему участку, до судов дела доходят. Но в этом случае дело в самих же садоводах. Соблюдай все нормы - и вопросов к тебе не будет. В одном саду у нас есть семья, так они давным-давно держат кур, очень любят это дело, устроили его по всем правилам, строго следят за порядком в птичнике, так к ним садоводы в очередь стоят за яйцами. Для самих же владельцев это не столько доход, сколько удовольствие. Ну зачем ставить жесткие условия какие-то, запрещать это все?

Валентина Максимова рассказывает, что в одном из рыбинских СНТ некоторым дачникам не угодила... голубятня. Уникальная постройка, каких почти нигде уже не осталось, была когда-то возведена на участке с устного согласия соседей, на необходимом расстоянии от границ. Но потом соседи поменялись, а новым голуби вместе с их голубятней не пришлись ко двору. Хотя, подчеркивает председатель совета, за птицами очень хорошо ухаживают, никакого запаха от них нет - человек увлечен голубями с детства. До суда дело пока не дошло, но конфронтация с соседями никому на пользу еще не была.

- Это тема не сегодняшняя и не вчерашняя, она волнует садоводов давно, - напоминает руководитель ярославского регионального отделения Союза садоводов России Александр Минькин. - И когда нам задают вопрос, можно ли разводить кур или кроликов на участках, мы руководствуемся 16-й статьей федерального закона N 217-ФЗ о ведении гражданами садоводства и огородничества, согласно которой высшим органом товарищества является общее собрание его членов. То есть мы говорим: если на собрание пришло не меньше 50 процентов членов СНТ и проголосовало двумя третями голосов, допустим, за разведение животных, то птицеводством или кролиководством заниматься можно. Если большинство сказало нет - значит, нет. Однако мы выступаем категорически против разведения на дачах КРС, свиней и собак.

Между тем само дачное законодательство в части содержания животных отнюдь не однозначно. Например, существует приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 14 октября 2019 года "Об утверждении СП 53.13330.2019 "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения", где, например, говорится, что минимальное расстояние от отдельно стоящей хозяйственной постройки [или части садового (жилого) дома] с помещениями для содержания скота и птицы должно составлять не меньше четырех метров до границы соседнего участка.

- И люди задают вопросы: если нельзя курицу содержать, почему тогда в приказе Минстроя говорится про какие-то хозпостройки для скота? - разделяет недоумение дачников Александр Минькин.

За помощью к депутатам

Член СНТ из Ярославского района Сергей Сиротин, которому несколько лез назад переломали ребра за то, что держал на своем участке в 42 сотки птицу, несколько овец и свиней, с его слов, готовит сейчас обращение к одному из депутатов областной думы - чтобы вопрос "о курях на даче", в том числе обозначенные выше нормативные нестыковки, рассмотрели областные парламентарии и, возможно, вышли с законодательной инициативой в Госдуму.

- Если результата не будет, обратимся напрямую к депутатам Госдумы от нашего региона - есть куда писать письма, - не падает духом Сергей. - Если соблюдены ветеринарные и санитарные нормы, почему бы садоводам не держать сельхозживотных? Чем отличаются земли под индивидуальное жилищное строительство от СНТ? В нашем же районе есть ситуации, когда в населенных пунктах рядом с пятиэтажками индюки пасутся, а нам ничего нельзя. Хотя в 217-м законе о садоводстве прямого запрета на содержание животных нет.

После прессинга соседей и последовавших за ним проверок прокуратуры, Росприроднадзора, Россельхознадзора, Росреестра, ветеринарной и налоговой инспекций член СНТ Сиротин сократил количество своей живности и сейчас держит лишь птицу: кур, уток, индюшек.

Председатель СНТ "Молния", юрист по специальности Вера Масленникова видит другой путь решения проблемы:

- Здесь речь идет об использовании земли не по целевому назначению. Чтобы не было никаких вопросов, нужно переводить земли СНТ в земли ЛПХ, то есть для ведения личного подсобного хозяйства. Это возможно, но процесс очень сложный и длительный.

К жалобам на ранние петушиные побудки, неприятный запах и жирных мух, летящих с соседских участков с животными, Вера Масленникова, с ее слов, старается подходить индивидуально. И проблема обычно решается.

- Кто петухов рубит, оставляет одних кур, кто отходы убирает, порядок наводит. Стараемся все мирно урегулировать, - объясняет председатель СНТ.

Компетентно

Динара Хакимова, юрист Союза садоводов России:

- Я ознакомилась с решением Верховного суда. Там ситуация какая: жительница Волгоградской области обратилась в земельный контроль, который наложил штраф на гражданку в связи с тем, что у нее на участке располагался птичник 20 метров длиной и четыре метра шириной. Говорить о том, что у нее были три курочки и один кролик и по этой причине ее оштрафовали и обязали перенести строение и прекратить разведение кур на территории СНТ, не приходится. Такой птичник можно считать постройкой для промышленных масштабов. Поэтому нельзя говорить о том, что Верховный суд запретил разводить кур на даче. Нет, он запретил использовать садовые участки не по целевому назначению. Если же в уставе СНТ прописать, что разрешено содержать кур и кроликов в каких-то разумных пределах - например, до пяти кур или трех кроликов, установить определенный регламент и, самое главное, получить согласование смежных землепользователей, то, считаю, можно спокойно содержать этих трех кроликов и пять кур.