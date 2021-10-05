Площадь квартир становится все меньше

Рекордно маленькую квартиру в новостройке - площадью чуть больше 9 квадратных метров - предполагается вскоре выставить на продажу в Москве. С каждым годом жилье становится все компактнее.

Микроквартира (формально это не жилье, а апартаменты) вскоре будет выставлена на продажу в новом комплексе в столичном районе Кусково, сообщает "Метриум". В ней есть санузел, плита, кухонная раковина и небольшое пространство для спального места (оставшаяся площадь комнаты - около 1,5 на 2,5 метра плюс коридор с прихожей). Предыдущий рекорд по компактности студий был в 2020 году, когда на рынке предлагали апартаменты минимальной площадью 10 кв. м, а квартиры - 10,5 кв. м.

Появление микроапартаментов закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади жилья в новостройках за последние годы. "Это соответствует мировой тенденции, - комментирует партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. - Рецессия и сокращение доходов населения в 2010-е годы совпали с быстрым ростом цен на жилье в крупнейших городах мира. Студии площадью меньше 10 кв. м появились в продаже в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще в середине прошедшего десятилетия".

Такое жилье может быть "стартовым" для молодежи либо покупаться в инвестиционных целях - для сдачи в аренду. Особенно оно может быть востребовано у арендаторов в Москве, Санкт-Петербурге и городах Черноморского побережья, где много и туристов, и работников из других городов, говорит ведущий аналитик компании "Этажи" Александр Иванов.

Для молодежи минимальная площадь жилья не так критична - студенты много времени проводят на работе, в общении с друзьями, в квартире фактически только спят. При этом для более-менее нормального проживания нужно не менее 18 "квадратов", подсчитали ранее в компании "Миэль" - помимо дивана для сна, кухни и санузла нужны еще места для хранения, в том числе сезонной одежды и обуви.

Однако стоимость жилья диктует свои условия. За последние 20 лет средняя площадь квартиры в продаже в столице и Подмосковье снизилась с 72 до 55 кв. м, сообщает "Циан". Причем "сжались" и однокомнатные (с 42 до 39 кв. м), и двухкомнатные (с 63 до 59 кв. м), и трехкомнатные (с 90 до 78 кв. м) квартиры.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Марина Трубилина

В домах начала нулевых большая часть квартир была как раз трехкомнатными. Тогда застройщики увлекались "гигантоманией", планируя просторное жилье в противовес советским "хрущевкам". Однако уже к 2008 году доля однокомнатного жилья резко выросла и в новостройках последних лет занимает большую часть предложения. Доля просторных квартир - более 100 кв. м - в начале 2000-х равнялась в среднем 14%, сейчас - лишь 5%.

За последние 20 лет средняя площадь квартиры в столичном регионе снизилась с 72 до 55 кв. м

Уменьшая площадь, девелоперы стали отказываться от неиспользуемых, как правило, площадей - например, больших коридоров. Спальни стали компактнее, а кухни просторнее. Сэкономить пространство позволяют европланировки, где кухня объединена с гостиной. Урезание кухонной и столовой зон на несколько метров при их сложении не так заметно, а площадь жилья в целом становится меньше.

Действия застройщиков вполне соответствуют ожиданиям покупателей. Повышение уровня доступности ипотечных кредитов в период действия льготной ипотеки чуть задержало тенденцию сокращения средней площади продаваемых квартир в прошлом году, но сейчас, при росте цен на жилье и повышении ипотечных ставок, она начнет набирать обороты с новой силой, отмечает Иванов.

Площадь квартир будет сокращаться на 3-4% в год, считает он: "И это вполне нормальная реакция рынка, называемая шринкфляцией, когда для повышения покупательской способности изменяются количественные характеристики товара - чтобы сдержать цену, производители продают товар меньшим объемом, например, не литр молока, а 0,9 литра". Снижение площади квартиры позволяет снизить цену покупки.

За последний год средняя площадь покупаемых в новостройках квартир снизилась в Краснодаре с 42,1 до 31,8 кв. м (-24,4%), в Екатеринбурге - с 49,6 до 39,8 кв. м (-19,8%), в Перми - с 49 до 40,1 кв. м (-18,1%), в Уфе - с 41,9 до 37,1 (-11,6%), в Новосибирске - с 40,7 до 38,8 кв. м (-4,8%).

Тенденция к съеживанию жилья подтверждается и планами застройщиков. По данным "Циан", в новостройках, сданных в 2019 году, средняя площадь квартиры в Московском регионе была 53,8 кв. м. В домах, которые будут введены в 2023 году, она уменьшится до 50,4 кв. м. Студии, и так небольшие, потеряют еще около 3,5 кв. м. Квартиры будут терять балконы и лоджии, взамен будут предложены кладовые на выбор, все больше будут распространяться совмещенные кухни-гостиные.

По данным ДОМ.РФ, из 98 млн кв. м строящегося сейчас жилья около 37 млн приходится на "однушки". Лидер по числу компактных квартир площадью до 25 кв. м - Санкт-Петербург (там строится около 38 тысяч небольших квартир), на втором месте Москва (16,1 тысячи), далее следуют Московская область (15,3 тысячи), Краснодарский край (14,5) и Ленинградская область (12,7 тысячи).