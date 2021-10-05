Почему будущее за электротранспортом

Электротранспорт - безоговорочный мегатренд в контексте борьбы с изменением климата, ответственного отношения к окружающей среде и стремления достичь углеродной нейтральности. Страны одна за другой заявляют об амбициозных планах полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ближайшие 10-15 лет. Крупные автомобильные концерны перестраиваются на производство электрокаров.

В конце августа правительство РФ утвердило концепцию развития электротранспорта до 2030 года. Предполагается, что к этому сроку каждый 10-й автомобиль, выпускаемый в России, будет электрическим, а зарядных станций станет не менее 72 тысяч.

Еще в 2013 году в Москве прошел первый в стране экопробег электромобилей "Изумрудная планета", призванный придать импульс развитию инфраструктуры для электротранспорта. В нем участвовало всего 20 машин от известных западных производителей. Конкуренцию им мог составить отечественный Е-мобиль, но проект так и не состоялся. Тогда в РФ насчитывалось не более тысячи электромобилей. В начале 2021-го их было почти 11 тысяч. Российские автоконцерны (ГАЗ, КамАЗ, "Зетта") уже приступили к выпуску собственных электромашин.

В ближайшие годы предприятие госкорпорации "Росатом" построит в Дзержинске Нижегородской области первый в стране комплекс по переработке литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Это важно: начиная коммерциализацию той или иной новой технологии, человечество должно учитывать возможные последствия. По оценкам Международного энергетического агентства, если к 2030 году в мире будет 140 миллионов электромашин, то они произведут 11 миллионов тонн отходов в виде литий-ионных батарей. Без должной утилизации это может привести к экологической катастрофе.

Весь мир движется по пути интенсивного развития чистых источников энергии

На долю транспорта приходится более четверти всех мировых выбросов углекислого газа, а по потреблению энергии он занимает пятое место в мире. Бесспорный плюс перехода на электротранспорт - возможность решить проблему выхлопных газов в крупных городах. По данным ООН, свыше 90 процентов населения мира дышит токсичным воздухом, и это ежегодно приводит к 4,2 миллиона преждевременных смертей. При высоком уровне урбанизации - а в России более 70 процентов населения живет в городах - электротранспорт необходим.

Однако при оценке сокращения углеродного следа важно учитывать, из каких источников будет получена энергия. Сегодня свыше 80 процентов энергии в мире получают путем сжигания ископаемых видов топлива, что существенно увеличивает выбросы углекислого и других парниковых газов.

Конечно, весь мир движется по пути интенсивного развития чистых и безопасных источников энергии. Ученые и инженеры представляют все больше разработок в области электрического транспорта - от велосипедов, автобусов и домов на колесах до речных трамвайчиков, кораблей и даже самолетов. Экономическая и бизнес-привлекательность рынка не вызывает сомнений.

Электромобили снижают объем вредных выбросов, но не решают других транспортных проблем, таких как пробки и безопасность на дорогах, не меняют малоподвижный образ жизни горожан. Многие страны изучают и развивают концепцию устойчивой мобильности, но это уже совсем другая история.