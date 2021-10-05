Почему региональное неравенство в России выше, чем в других странах

Проблемы расширяющихся диспропорций в социально-экономическом развитии российских регионов, проявляющиеся в серьезных разрывах в уровнях доходов и, стало быть, в качестве жизни населения, сегодня являются реальностью.

Несмотря на принимаемые меры в системе госрегулирования экономикой по реализации задач "Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года", эти проблемы по-прежнему купируются за счет механизмов межрегионального перераспределения доходов и бюджетных вливаний в регионы-аутсайдеры.

В настоящее время в России уровень регионального неравенства намного выше, чем в странах с сопоставимой по объему и структуре ВВП экономикой. Данный факт во многом объясняется тем, что каждая область Российской Федерации характеризуется собственными уникальными географическими, природно-ресурсными, демографическими, экономическими, социальными и иными особенностями. Все они являются как позитивными факторами обеспечения базовых условий конкурентоспособности одних территорий, так и объективной угрозой предела возможностей развития других.

Основные причины региональных диспропорций в России носят комплексный характер. Но одна из них выходит за рамки сугубо экономической проблематики и во многом является ключевой при решении задач устойчивого развития регионов - это проблема расширяющегося социального неравенства. Не секрет, что низкий уровень доходов и занятости населения отдельных территорий России и, как следствие, отсутствие социального оптимизма - серьезные препятствия для развития территорий. Этот факт подтверждается рейтинговым обзором агентства РИА Новости. Рейтинг качества жизни в российских регионах за минувший год был рассчитан на основе 70 индикаторов, базовых для оценки межрегиональных различий по основным показателям условий проживания в той или иной области.

Причины региональных диспропорций в России носят комплексный характер

Исследование показало, что список лидеров возглавляют не только столичные и сырьевые нефтегазодобывающие регионы, традиционно имеющие максимальные возможности для формирования доходной части бюджетов, но и области Черноземья: Белгородская (пятое место), Воронежская (восьмое место) и Липецкая (12-е место).

Безусловно, факторы пандемии в 2020 году и связанные с ней ограничительные меры значительно повлияли на снижение доходов населения и существенно ухудшили социально-экономические показатели многих регионов. По данным Росстата, реальные денежные доходы в целом по России во втором квартале 2020-го сократились на восемь процентов в годовом выражении.

Тем не менее анализ данных рейтинга позволяет четко выделить регионы-лидеры, которые обладают наиболее высоким внутренним потенциалом экономического развития за счет решения задач постоянного роста качества жизни населения на своих территориях. Именно такие российские области, на мой взгляд, и в дальнейшем будут иметь наивысший уровень "иммунной устойчивости" ко всякого рода внешним и внутренним шокам. Ведь в них в полной мере сможет проявляться синергетический эффект от сложения потенциалов базовых факторов региональной конкурентоспособности (агломерационных, инвестиционных, сырьевых и других) в сочетании с успешно реализуемой местными органами власти социальной политикой.