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Текст:   Алексей Дуэль 
11:00 05.10.2021

Регионы закупят контейнеры для раздельного сбора мусора на 1 млрд рублей

Почти 80 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов закупят регионы России. На эти цели они получат 1 млрд рублей из федерального бюджета. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Финансирование на закупку контейнеров получат 46 регионов, уточнила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она поручила Минприроды и ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) оперативно довести эти деньги до регионов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Новые контейнеры позволят увеличить объемы переработки вторичного сырья и ускорить переход страны к экономике замкнутого цикла, при которой все, что можно использовать вторично, будет превращаться в новые материальные ресурсы, а не захораниваться на полигонах, отметила Виктория Абрамченко. В первую очередь речь идет о стекле, металлах, бумаге и пластике.

"Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов, - добавила вице-премьер. - Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит повысить этот показатель".

Наибольшее финансирование получат Воронежская (138 млн рублей) и Тверская (66,3 млн рублей) области, Кабардино-Балкария (63,9 млн рублей), Костромская (60,9 млн рублей), Свердловская (60,5 млн рублей), Оренбургская (45,6 млн рублей) и Брянская (42,5 млн рублей) области, Забайкальский край (41,2 млн рублей), Новосибирская область (39,6 млн рублей), Ингушетия (33,9 млн рублей).

Контролировать целевое расходование выделенных средств будет ППК РЭО. По данным компании, цена одного контейнера составит от 12 до 14 тысяч рублей.

"Более половины российских регионов получат средства, направленные на закупку новых контейнеров для раздельного сбора отходов в рамках субсидии правительства, - сказал глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Хочу подчеркнуть важность того, что деньги выделяются именно на контейнеры. Проблема нехватки баков для раздельного сбора отходов стоит остро длительное время, и ППК РЭО продолжит оперативно обновлять данные, чтобы в случае нестыковок, незамедлительно принимать меры".

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