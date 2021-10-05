Рязанская область открыла шоурум в Казахстане

Площадка в формате B2B в Алматы появилась благодаря центру экспорта Рязанской области при поддержке региональной Корпорации развития по результатам бизнес-миссии в Казахстан в июне этого года. На выставке представлено более 400 товаров 45 компаний региона. Здесь же имеется возможность для проведения переговоров в очном и онлайн-режимах. Это новый для российских регионов формат взаимодействия, предусматривающий возможность плотного знакомства и изучения предложения и спроса.

- Наш опыт, опыт РЭЦ показывает, что особенно в период пандемии, в период постпандемийный это абсолютно уникальный инструмент для того, чтобы продвигать продукцию на экспорт, - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. - Физическое представление продукции на территории, где каждый может прийти и попробовать, посмотреть, пощупать, задать вопросы, - это очень важно для того, чтобы, получив максимально полное представление о продукции, выходить на экспортные контракты и сделки. Поэтому это очень перспективный продукт. И мы видим, как организационно грамотно сформировано участие всех продавцов и покупателей за тот период, пока будет функционировать шоурум. Это грамотный подход, который должен быть оценен.

Вероника Никишина обратила внимание на ассортимент. Помимо продукции строительной, пищевой отрасли, сферы IT-технологий, легкой промышленности, товаров народного потребления и медицинских изделий рязанского производства, на площадке представлен инвестиционный и туристический потенциал региона. Как рассказал глава региона Николай Любимов, стало ясно, что одних разговоров, фотографий, видео и онлайн-общения недостаточно для налаживания связей.

- Мы поняли, что большую пользу приносит в первую очередь живое общение, и в постпандемийный период это уже можно и нужно делать, и, во-вторых, нужен формат, когда можно посмотреть продукцию живьем, - пояснил губернатор.

Выбор места не случаен: товарооборот между регионом и Казахстаном за прошлый год составил 35 миллионов долларов - это второй показатель для Рязанской области после Белоруссии. В структуре товарооборота 97 процентов составляет рязанский экспорт, а остальное - импорт из Казахстана. Экспортные поставки в Казахстан - это строительные материалы из пластмасс и битума, офисная бумага и картон, сигнализационные охранные системы, полированное стекло, путевое оборудование, электрические устройства и аппаратура связи, оптические приборы и медицинская техника. В первом полугодии совокупный объем экспорта в Казахстан из Рязанской области увеличился на 16,38 процента. По отдельным группам товаров прирост значительно выше. Так, экспорт электрических устройств и средств связи вырос на 80 процентов, оптических приборов и медтехники - на 126 процентов. Абсолютный рекорд по востребованности поставила осветительная техника, поставки которой в Казахстан за полгода выросли более чем в три раза.

С открытием шоурума в Алматы отмечен интерес посетителей не только к изначально заинтересовавшей их компании-участнику, но и к другим представленным на площадке товарам. Повышенное внимание вызывают производство медтехники и предметов комплексного оснащения лечебных учреждений, клеев и дисперсий ПВА, интерьерных и экстерьерных светильников. Особые статьи - кондитерские изделия и напитки. Это яблочные десерты и безалкогольные напитки, рязанский леденец, фигурный шоколад, фруктовые и овощные снеки, а также кофе.

По словам главы региона, примерно через месяц Рязань намерена открыть аналогичный шоурум в Узбекистане, а потом и в странах Африки.

Дословно

Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра:

- Несмотря на сложный пандемийный год, товарооборот между Россией и Казахстаном вырос на 30 процентов. Важно также обратить внимание, что порядка 60 процентов в структуре экспорта - несырьевые и неэнергетические компании, большой рост показывает продукция машиностроения и пищевая продукция. Мы можем друг другу предлагать продукцию высокого передела. Она пользуется спросом с точки зрения баланса "цена - качество" и удовлетворяет потребностям покупателей. Представленный сегодня шоурум - это не разовая акция, а инструмент, с его помощью будет проведено большое количество бизнес-встреч, которые не прекратятся.