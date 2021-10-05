С чем идут российские предприятия на немецкий рынок

Российские предприятия осмысленно идут на немецкий рынок. Пандемия наложила свой отпечаток на развитие экономики Германии и на те рынки, на которые заходят наши предприниматели. Этот год Германия начала чуть хуже, чем другие страны еврозоны. По прошествии двух кварталов ситуация стала выравниваться: ВВП подрос, промышленное производство стало расти, снимаются ограничения. Все это позволяет сделать вывод, что весной 2022 года жизнь станет прежней, если не появятся новые штаммы коронавируса или другие "черные лебеди" не ворвутся в нашу жизнь.

На фоне потребительского спроса и роста промышленного производства различные институты скорректировали прогнозы роста ВВП на 2021 год в сторону повышения от 3,3 до 3,9 процента. В то же время к концу второго квартала экономика Германии начала сталкиваться с рядом проблем. Вновь набирающей обороты промышленности потребовалось первичное сырье. Возникли перебои с полупроводниками, из-за чего начали останавливаться автоконцерны, мебельщикам не хватает металлической фурнитуры, функциональных элементов, плит, это касается также упаковки и прочих сопутствующих товаров. Промышленность начала несколько захлебываться и буксовать. Второй момент: спрос на сырьевые материалы растет быстрее, чем ожидалось, и, соответственно, производство не успевает за ним. Вслед растут цены. Рост был особенно высок на пиломатериалы хвойных пород, на втормет, на арматурную сталь. По сравнению с прошлым годом основной рост импортных цен в Германии наблюдался на железную руду, на строганую и распиленную древесину, шпон, фанеру, ДСП, на чугун, ферросплавы, пластмассы, сельхозтовары. Цены на импортные капитальные товары в июле были на 1,5 процента выше - это автотранспортные средства, запчасти. Снизились цены на блоки памяти, устройства хранения.

Большинство экспертов считали, что к концу третьего квартала дефицит постепенно исчезнет и появится возможность для нового производственного скачка. Но возник дефицит рабочих рук. Немецкой экономике не хватает оборотов, чтобы вернуться к докризисным показателям. Поэтому открываются новые возможности для российских экспортеров - поставщиков комплектующих, переработанного сырья с добавленной стоимостью, поскольку идет замещение азиатских поставщиков.

Нужно внимательно следить за тенденциями и новыми нишами, которые появляются на фоне зеленой повестки изменения потребления в Германии. В июле был принят антикризисный план. Эта программа дает, по сути, сигналы, в каких направлениях будет развиваться экономика. Так, набирает обороты тема мобильности, она подкрепляется развитием инфраструктуры для электротранспорта. Следовательно, понадобится электротранспорт, подразумевается строительство тысячи зарядных станций. Другой момент - традиционные растущие рынки. Например, рынок немецких железных дорог. В Германии пущена программа модернизации железнодорожных путей. И российские поставщики уже заходят на этот рынок. Германия переживает строительный бум, модернизируется инфраструктура. Большинство из 40 тысяч мостов и эстакад общей протяженностью две тысячи километров в ближайшие 10-15 лет достигнут той критической точки, когда их надо либо капитально ремонтировать, либо полностью заменять на новые сооружения. Это тоже прекрасный рынок для российских производителей металлоконструкций. Идет масштабная реформа управления федеральными дорогами. Бюджет распространяется на различные задачи - от проектирования объектов до эксплуатации и управления дорожным движением. На нашем сайте мы разместили информацию об этом. Ведем переговоры с германскими компаниями на предмет использования российских решений. Шанс есть, если учесть ставку на электромобили.

Нужно внимательно следить за тенденциями и новыми нишами, которые появляются на фоне зеленой повестки

Что нужно знать, входя на германский рынок? Необходимо проведение маркетингового исследования: лучше потратиться на это, иначе потери будут больше. Далее - получение сертификатов. Важно также наличие представительства или дочерней структуры, которая будет представлять ваши интересы на местном рынке. Если вы не открываете свое юрлицо в Германии, то регистрируете торговую марку. В Германии очень серьезно относятся к теме устойчивого экологического развития. Поставщики, которые уделяют внимание сохранению окружающей среды, имеют преимущества перед конкурентами. Следующий элемент успеха - участие в специализированных или межотраслевых выставках. Призываю принимать в них участие, это позволяет пребывать на территории Германии до пяти дней без карантина.

Покорение рынка Германии - амбициозная, но и решаемая задача

Надо мониторить тендеры, отслеживать информацию о возможности сбыта через каналы электронных продаж. Германия и до пандемии являлась одним из самых больших рынков в электронных торгах. В этом контексте особое значение приобретает реализуемый при поддержке Торгпредства совместный проект АО "РЭЦ" и АО "Почта России" по организации Национального магазина российских товаров в немецком сегменте электронной торговой площадки Amazon.de.

Рынок товаров и услуг Германии на самом деле перенасыщенный и конкурентный. Покорение этого рынка - амбициозная, но и абсолютно решаемая задача. Эта страна является крупнейшим рынком продукции, сохраняются возможности появления новых игроков. Особого стремления покупать российское нет, но и предубеждений тоже не наблюдается.