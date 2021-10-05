Сегодня станет известно имя победителя конкурса "Учитель года-2021"

В Москву из Ростова-на-Дону прилетел цвет российской педагогики: 85 учителей - участников Всероссийского конкурса "Учитель года-2021". Сегодня, в День учителя, станет известно имя абсолютного победителя конкурса. И сегодня же 15 лауреатов конкурса встретятся с главой государства: открытый разговор с Владимиром Путиным уже стал традицией конкурса. 10 октября в Государственном Кремлевском дворце победитель получит главный приз - Большого хрустального пеликана - и станет советником министра просвещения на общественных началах.

Кто-то из этой пятерки уже сегодня станет победителем конкурса "Учитель года-2021" Фото: Тагир Раджавов

Участники финального этапа конкурса провели на Дону около двух недель. Средний возраст - 30 лет, 64 женщины и 21 мужчина. Молодые, перспективные, талантливые, нестандартно мыслящие, способные зажечь детские сердца, влюбить в предмет, повести за собой.

Призеров выбирали по итогам мастер-классов, классных часов, открытых уроков, на которых участники демонстрировали всесторонние таланты и педагогическое мастерство. Жюри пришлось потрудиться: лучших из лучших отобрать было непросто. К слову, конкурсантов оценивало не только Большое жюри, которое бессменно возглавляет ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, но и жюри из учеников и родителей. Они-то и забрасывали конкурсантов вопросами.

Например, учителя истории из Ростовской области Элен Кочарян попросили порекомендовать одно произведение, которое обязательно должен прочитать каждый человек. По мнению педагога, это "Мартин Иден" Джека Лондона. Почему? Книга учит, что в любой ситуации нужно оставаться самим собой и не смотреть на других.

Конкурсанты сетовали: "Так мало времени для классного часа. Уложиться надо в 20 минут". И старались уложиться. И укладывались.

А дети тоже не скупились на вопросы. Например, их волновало отношение педагогов к мобильным телефонам на уроках. Как оказалось, многие учителя вовсе не против грамотного и дозированного использования гаджетов. Если они, разумеется, применяются по теме урока и позволяют в ту же минуту получить ответ на вопрос или увидеть то, о чем идет речь...

А одна из пяти финалистов конкурса - учитель русского языка и литературы лицея N 14 им. Героя РФ Владимира Нургалиева города Ставрополя Анастасия Шрамко - и вовсе известна как учитель-блогер. Она активно ведет страничку в соцсетях и находится, как говорится, на одной волне с учениками. А совсем недавно Анастасия завела с учениками в "Инстаграм" страничку лицея, где преподает. Под ее руководством ребята постигают азы журналистики.

В пятерке призеров конкурса - словесник, два учителя физики, преподаватель английского языка и историк.

Средний возраст конкурсантов - 30 лет, среди них 21 мужчина и 64 женщины. Молодые, нестандартно мыслящие, способные зажечь детские сердца

Конкурс педагогического мастерства "Учитель года" проходит в 32-й раз. И хотя почти ежегодно эта педагогическая олимпиада совершенствуется, похоже, что со следующего года все будет совсем по-другому. Ведь президент поручил обеспечить с 2022 года проведение Всероссийского конкурса "Учитель года России" в формате телешоу. И нынешние участники эту идею приняли "на ура".

Финалисты конкурса "Учитель года"

Артем Барат, учитель физики школы N 1520 имени Капцовых, Москва, 38 лет. Увлечения: опера, книги, путешествия, краеведение. Цитата: "На первом уроке я прошу учеников записать три вопроса об окружающем мире, пока оставшиеся без ответа. И путешествие в мир физических знаний мы начинаем с попыток ответить на них".

Мария Голованова, учитель английского языка гимназии N 122 имени Ж.А. Зайцевой, Казань, 36 лет. Увлечения: пилатес, велоспорт, лыжи. Цитата: "Работа с детьми - постоянный стимул для саморазвития, творчества".

Екатерина Костылева, учитель физики, Тюмень, 28 лет. Увлечения: живопись, сноуборд, психология. Цитата: "Школа - место, где ты можешь изменить жизнь одного конкретного ребенка, а может быть, в итоге... даже всего человечества".

Дмитрий Морозов, учитель истории, экономики, обществознания школы N 38, Хабаровск, 29 лет. Увлечения: настольные игры, киберспорт, научно-популярный стендап. Цитата: "Самые страшные преступления совершают не те, кто нарушает правила, а те, кто рьяно им следует".

Анастасия Шрамко, учитель русского языка и литературы, Ставрополь, 27 лет. Увлечения: блог "Из школы с любовью", чтение, скрапбукинг, вышивание, баскетбол. Цитата: "Известный специалист по развитию личности Робин Шарма говорит: "Нет ничего более важного в мире, чем стать для своих детей одним из самых счастливых мгновений детства". Согласна полностью".

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Найти учителя

Количество вакансий для школьных психологов за год увеличилось на 83 процента. На втором месте по росту востребованности - учителя начальной школы, на третьем - логопеды и учителя математики. Такие данные получили аналитики сервиса "Авито.Работа" накануне Дня учителя.

Чаще всего вакансии размещают государственные и частные детские сады и школы, а также образовательные центры профориентации детей и подростков.

А вот наименее популярной позицией стала профессия учителя физкультуры. Россияне не хотят проводить разминки и эстафеты: в целом по стране соискательская активность снизилась на 28%.

В целом же по специальности "учитель" количество откликов на вакансии увеличилось на 40% за год.

Подготовила Мария Агранович