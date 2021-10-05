Соискатели из регионов заполнили московский рынок труда

Новости

Пушков: Вся правящая элита США упорно продвигает страну к дефолту 03:55
США к ноябрю объявят решения по въезду иностранцев и признанию вакцин 03:30
Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе Facebook 02:35
Facebook сообщил, что возвращается онлайн после глобального сбоя 01:56
Для пациентов российских больниц разработали новое питание 01:15
"У меня заработал Facebook": Мария Захарова одной из первых зашла в соцсеть 01:00
Пушков предположил, что было бы, если бы Facebook не рухнул, а исчез 00:54
В России начнут производить современную вакцину против менингококка 00:43
Москва говорит и показывает: глобальный сбой не затронул вещание в столице 04.10.2021
Сотрудники Facebook не могут попасть в собственное здание 04.10.2021
Психолог назвала последствия "обрушения" Facebook и Instagram 04.10.2021
Российские операторы связи работают в штатном режиме 04.10.2021
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в сети 04.10.2021
Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев Facebook 04.10.2021
Эксперты назвали альтернативы сервисам Facebook 04.10.2021
Хакеры слили данные 1,5 млрд пользователей Facebook 04.10.2021
Юбилейный вечер Анны Нетребко пройдет в Мариинском театре 04.10.2021
Песков оценил влияние сбоя в работе соцсетей на сайт Кремля 04.10.2021
Досрочные выборы главы Тамбовской области пройдут в 2022 году 04.10.2021
В Госдуме оценили идею военной учебной миссии ЕС на Украине 04.10.2021
Нападающий "Спартака" Понсе пропустит из-за травмы около трех месяцев 04.10.2021
Почти 206 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 04.10.2021
На МКАД автомобиль без тормозов устроил массовую аварию 04.10.2021
Захарова обвинила Британию во вмешательстве во внутренние дела РФ 04.10.2021
Туристический поезд "Сочи" перевез более 70 тысяч пассажиров 04.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
05.10.2021 03:08
Рубрика: Экономика

Соискатели из регионов заполнили московский рынок труда

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Столичный выпуск № 227(8578)
Московские компании каждый месяц отправляют соискателям из регионов почти 800 тысяч приглашений на работу, подсчитали специалисты HeadHunter специально для "РГ". В конце прошлого года число таких приглашений было меньше почти в два раза - около полумиллиона штук. Рост числа приглашений иногородних работников начался одновременно с пандемией. Если в начале 2020 года, до начала всех ограничений, связанных с коронавирусом, доля приглашенных работников из других регионов составляла 45%, то то к концу года выросла до 49%. Речь идет далеко не только об удаленной работе из дома на столичную компанию.

В августе уровень безработицы в России сократился до исторического минимума в 4,4%. Это на 0,1% меньше, чем было в предыдущем месяце, свидетельствует Росстат. В том числе на учете в центрах занятости состояли 1,2 млн человек, из которых 1 млн граждан имел статус безработного, а 0,7 млн получали пособие. В столице показатель безработицы был еще ниже - на 1 сентября 0,53%.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
В Росстате назвали средний возраст безработных в России

"В Москве огромный рынок труда, естественно, он вбирает в себя людей из других регионов, особенно из Подмосковья, - прокомментировал ситуацию директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - Однако эти показатели не имеют никакого отношения к занятости или безработице, скорее они свидетельствуют о значительной текучке кадров". По мнению Гимпельсона, огромный вклад в эту статистику дают розничная торговля, на долю которой приходится до третьей части емкости рынка труда, и строительство. Он обращает внимание, что здесь речь идет именно о приглашениях. То есть если один и тот же человек за год по очереди поработал в трех разных магазинах (или хотя бы сходил на собеседования), то и учтен он будет трижды. Отсюда и такие высокие показатели.

Сходная ситуация на региональных рынках труда. Доля приглашенных сотрудников из других областей выросла с 27% в начале 2020 года до 42% в августе этого года. В том числе приглашают и москвичей - жители столицы стабильно занимают 10% вакансий в регионах. Правда, сделать вывод, идет ли речь о возвращении покорителей Первопрестольной или миграции самих жителей столицы, из этой статистики невозможно. Региональные компании за последний месяц лета отправили 678 тысяч приглашений на работу жителям других областей, краев и республик. В середине 2020 года число таких вызовов на работу составляло лишь 376 тысяч в месяц.

"Отдельную категорию составляют удаленные работники, которых нанимают столичные компании, - добавляет Владимир Гимпельсон. - Они продолжают жить дома, но формально работают в Москве. Такой тренд действительно есть, однако рассматривать его всерьез нельзя из-за незначительности числа таких наймов. Всего на удаленке сейчас трудятся 3% занятых, хотя в апреле-мае 2020 года пиковые значения достигали 15%. И какая часть среди нынешних 3% удаленщиков - иногородние, достоверно никто не знает. Подозреваю, что минимальная".

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Алексей Дуэль
В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе Facebook
Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий
Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды
Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами
День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить