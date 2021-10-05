Соискатели из регионов заполнили московский рынок труда

Московские компании каждый месяц отправляют соискателям из регионов почти 800 тысяч приглашений на работу, подсчитали специалисты HeadHunter специально для "РГ". В конце прошлого года число таких приглашений было меньше почти в два раза - около полумиллиона штук. Рост числа приглашений иногородних работников начался одновременно с пандемией. Если в начале 2020 года, до начала всех ограничений, связанных с коронавирусом, доля приглашенных работников из других регионов составляла 45%, то то к концу года выросла до 49%. Речь идет далеко не только об удаленной работе из дома на столичную компанию.

В августе уровень безработицы в России сократился до исторического минимума в 4,4%. Это на 0,1% меньше, чем было в предыдущем месяце, свидетельствует Росстат. В том числе на учете в центрах занятости состояли 1,2 млн человек, из которых 1 млн граждан имел статус безработного, а 0,7 млн получали пособие. В столице показатель безработицы был еще ниже - на 1 сентября 0,53%.

"В Москве огромный рынок труда, естественно, он вбирает в себя людей из других регионов, особенно из Подмосковья, - прокомментировал ситуацию директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - Однако эти показатели не имеют никакого отношения к занятости или безработице, скорее они свидетельствуют о значительной текучке кадров". По мнению Гимпельсона, огромный вклад в эту статистику дают розничная торговля, на долю которой приходится до третьей части емкости рынка труда, и строительство. Он обращает внимание, что здесь речь идет именно о приглашениях. То есть если один и тот же человек за год по очереди поработал в трех разных магазинах (или хотя бы сходил на собеседования), то и учтен он будет трижды. Отсюда и такие высокие показатели.

Сходная ситуация на региональных рынках труда. Доля приглашенных сотрудников из других областей выросла с 27% в начале 2020 года до 42% в августе этого года. В том числе приглашают и москвичей - жители столицы стабильно занимают 10% вакансий в регионах. Правда, сделать вывод, идет ли речь о возвращении покорителей Первопрестольной или миграции самих жителей столицы, из этой статистики невозможно. Региональные компании за последний месяц лета отправили 678 тысяч приглашений на работу жителям других областей, краев и республик. В середине 2020 года число таких вызовов на работу составляло лишь 376 тысяч в месяц.

"Отдельную категорию составляют удаленные работники, которых нанимают столичные компании, - добавляет Владимир Гимпельсон. - Они продолжают жить дома, но формально работают в Москве. Такой тренд действительно есть, однако рассматривать его всерьез нельзя из-за незначительности числа таких наймов. Всего на удаленке сейчас трудятся 3% занятых, хотя в апреле-мае 2020 года пиковые значения достигали 15%. И какая часть среди нынешних 3% удаленщиков - иногородние, достоверно никто не знает. Подозреваю, что минимальная".