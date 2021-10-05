В ЦФО выросло число заправочных станций для электроавтомобилей

В регионах пополняется число заправочных станций для электроавтомобилей. Как отмечают эксперты, это не стимул для перехода к машинам на батарейках, а ответ на уже существующий запрос их владельцев. Несмотря на не совсем активное поощрение этого процесса со стороны властей на местах, инфраструктура альтернативной энергетики продолжает развиваться.

Число автозаправочных станций для электрокаров в Белгородской области выросло до 25 после установки еще трех таких объектов в областном центре и его пригороде. Так, быстрая зарядка появилась на мультитопливном автозаправочном комплексе в поселке Северном - буквально на въезде в Белгород с федеральной автотрассы М-2 "Крым".

Эта станция отличается тем, что может заряжать одновременно два электромобиля, совместима со всеми их моделями, имеет световой индикатор, а полный цикл зарядки составляет 30-40 минут. За это время аккумулятор электрокара пополнится настолько, что даст возможность преодолеть на машине до 200 километров.

Еще две новые электрозаправочные станции имеют схожие характеристики. Одна установлена на парковке аквапарка, вторая - на территории Белгородского технологического университета имени Шухова. Единственное их отличие от зарядной станции в Северном - скорость пополнения аккумулятора. Здесь, чтобы зарядить электрокар, потребуется как минимум шесть часов. Впрочем, в том же технологическом университете и аквапарке вряд ли кто-то из посетителей будет выходить через 40 минут, чтобы отправить заряженную машину на парковку.

Примечательно, что первый электромобиль в Белгородской области появился более десятилетия назад - и сразу привлек к себе внимание. Теперь в регионе насчитывается свыше 100 электрокаров. Ими владеют как предприятия, так и обычные белгородцы, маршрут которых на электроавтомобиле, как правило, ограничен пределами региона.

Отсутствие инфраструктуры называют главным сдерживающим фактором популярности электротранспорта

Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" Сергей Демидов, комментируя установку трех электрозаправочных станций, отметил, что за электромобилями - будущее. Уверенности в этом добавляет опыт развитых стран, где популярность таких машин растет с каждым годом, а инфраструктура для них уже стала отдельной отраслью.

- Отсутствие зарядной инфраструктуры не должно быть сдерживающим фактором для развития этой сферы экономики, - отмечает он. - Поэтому мы стараемся создать в регионе условия для перехода на этот новый, экологически чистый и экономичный вид транспорта.

Белгородские владельцы электроавтомобилей были одними из первых в стране, кого региональное Заксобрание освободило от уплаты транспортного налога. Позже этот тренд подхватили в соседних регионах: в Курской и Орловской областях, к примеру, такие поправки в налоговое законодательство приняли даже с учетом того, что в то время там не было зарегистрировано ни одного электромобиля. За последние месяцы ситуация в этих областях кардинально не изменилась. Отсутствие инфраструктуры называют главным сдерживающим фактором для популярности электротранспорта, однако в Центральной России в целом, за исключением столиц, развивать ее оперативно намерены лишь в Ярославской области. К концу года московская компания-инвестор намерена установить здесь более 50 зарядных станций для транспортных средств с электродвигателями.

- Ярославль для нас является стартовой площадкой. Дальше планируем развиваться по области и в другие регионы страны, - заявил генеральный директор компании Игорь Чистяков. - Мы отправили обращение в адрес губернатора Ярославской области, он откликнулся, дал указания департаменту транспорта, и с апреля мы ведем совместную работу. Сейчас проводим встречи, на которых обсуждаем вопросы размещения и согласования.

На первом этапе инвестор планирует вложить в реализацию проекта 100 миллионов рублей и установить около 50 комплексов во всех районах города. В дальнейших планах - развитие инфраструктуры электрозаправочных станций не только в крупных городах региона, таких как Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, но и на федеральных трассах, создание электрозарядных коридоров между городами и федеральными центрами. Это позволит беспрепятственного перемещаться на электротранспорте между городами и регионами РФ.

- Переход к модели развития экологического транспорта, позволяющего снижать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, - одна из задач государственной политики Российской Федерации на период до 2030 года, - подчеркнул директор департамента транспорта Ярославской области Сергей Кайгородов. - Наш регион, создавая необходимую инфраструктуру для электротранспорта, входит в число первых в стране, кто решает эту задачу.

Электрозаправки, представляющие собой небольшие компактные комплексы, рассчитанные на одновременную зарядку двух автомобилей, должны появиться во всех транспортных узлах города, причем по несколько станций в кусте. Например, у железнодорожного вокзала Ярославль-Главный должно заработать шесть заправок, на Красной площади - пять, на Богоявленской площади - четыре.

Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский заявил, что мэрия считает проект перспективным.

- Учитывая количество электромобилей, которое на сегодняшний день в регионе зарегистрировано, мы понимаем, что в ближайшие годы это направление будет развиваться. Но для этого необходимо создавать инфраструктуру, - уверен Волканевский.

Сейчас на территории Ярославля функционируют пять электрозарядных станций, из них четыре расположены у крупных торговых центров. Владельцев электромобилей в области на сегодняшний день - около 30.

Между тем

Кабинет министров РФ утвердил Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. В документе говорится, что сборку электромобилей в российских регионах будут поощрять, как и покупку электрокаров. К 2024 году намерены выпустить не менее 25 тысяч электромобилей по стране, а в регионах открыть более девяти тысяч зарядных станций.

Сейчас цена на новые электрокары начинается от двух миллионов рублей, подержанные машины стоят дешевле, однако по цене все равно проигрывают тем, что работают на традиционном топливе. Концепция также предполагает, что электрокары стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей будут продавать со скидкой в 25 процентов. Это должно стимулировать спрос на такие машины.