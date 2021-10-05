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05.10.2021 20:10
Рубрика: Общество

В ГУМе на Красной площади в день могут сделать прививку 5 тысяч человек

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
Казалось бы, чего проще - сделать в Москве бесплатную прививку от коронавируса. Можно неподалеку от дома - в 100 поликлиниках города еще с декабря прошлого года работают пункты вакцинации, а можно по пути на работу или просто в магазине, где действует еще более 20 мобильных пунктов. Тем удивительнее для корреспондентов "РГ" было увидеть то оживление, которое мы застали в ГУМе, на Красной площади, где снова открылся один из самых больших центров вакцинации в столице. Защитный укол тут могут получить 5 тысяч человек в день!

Центр вакцинации работает от городской консультативно-диагностической поликлиники N 121. Медсестра Лариса Поповкина, сделав укол очередному пациенту, рассказала: "За два с половиной часа работы - с 10.00 до 12.30, я привила сегодня уже 17 человек. А вчера за день - 40". Но медсестер - то тут не одна, целый зал. Поэтому ждать никому из пришедших не приходится.

Фото: РИА Новости
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Почему же многие москвичи предпочитают ехать за прививкой в самый центр столицы? "Мне удобно, я работаю тут неподалеку, - рассказала москвичка из района Текстильщики Ольга Тихонова. - Решилась же на прививку после того, как переболела и перенесла массу осложнений. Жалею, что не сделала раньше". Василий Андреевич Пахомов с женой Валентиной Ивановной пенсионеры, но время ценят: "Здесь записываться не надо. Пришли, получили укол и свободны". Сюда они приехали уже на ревакцинацию - первый раз прививки сделали еще зимой. Супруга Василия Андреевича сожалеет об одном: "Вот только наши взрослые дети, паршивцы, никак не хотят прививаться - говорят, начитались в интернете про противопоказания".

После инъекции специалист сразу вносит данные в электронную медкарту

У 30-летнего юриста Александра Машкова из Царицыно свой аргумент: "Сам себя не защитишь, кто о тебе позаботится? А я хочу нормально жить, путешествовать, как прежде, ничего не боясь. Вакцинация дает мне чувство свободы". Анна Лаврова из района Даниловский объяснила свое решение сделать уже ревакцинацию попросту: "Мне с моими хроническими болячками только коронавируса не хватает. Я надеюсь на нашу вакцину - все вокруг болели, а меня миновало, хотя и работала всю пандемию". В ГУМ же Анна приехала, чтобы заодно и прогуляться по Красной площади - у нее сегодня выходной : "Посмотрите, какой тут вид из окон - на Спасскую башню, на Храм Василия Блаженного. Только для того, чтобы полюбоваться им, стоило ехать".

Центр вакцинации в ГУМе и впрямь получился лучше прежнего, того, который работал здесь зимой. "Вместо отдельных кабинетов - просторный зал, - провел нам экскурсию главврач поликлиники N 121 Андрей Тяжельников. - Логистика устроена так, что, войдя в центр, посетитель выходит уже в другие двери. Это исключает встречные потоки". Встречают пришедших у входа сотрудники департамента труда и соцзащиты, помогают заполнить анкету, провожают на осмотр к доктору, который внимательно осмотрит - нет ли у человека противопоказаний. А затем доводят непосредственно до стола медсестры. Рядом с ней работает сотрудник МФЦ - это еще одно новшество в центрах вакцинации столицы. После инъекции специалист помогает оформить документы, экономя время медицинской сестры. Это гарантирует, что сведения о сделанной прививке нигде не затеряются.

На выходе все сделавшие прививку получают в подарок от ГУМа мороженное, а москвичи старшего поколения - еще и коробку "С заботой о здоровье" с разными полезными вещами от правительства Москвы - тонометром, пульсоксиметром, витаминами, косметикой и другими.

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