С 6 по 8 октября на площадке "Крокус Экспо" пройдет Московский международный салон образования (ММСО 2021). Для тех, кто не сможет участвовать лично, практически все мероприятия будут дублироваться на коммуникационной digital-платформе "ММСО.Коннект".

ММСО - это крупнейшее событие в сфере образования, открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий. Салон проводится с 2014 года по распоряжению правительства РФ, организаторы - два главных образовательных ведомства - Минобрнауки России и Минпросвещения России.

Из-за пандемии в 2020 году все мероприятия салона пришлось перевести в онлайн. Но это лишь добавило форуму объема и содержательности. Ведь благодаря специально созданной платформе, которая будет использоваться и на этот раз, в прошлом году в онлайн-формате ММСО смогли принять участие более 250 тысяч человек - руководители школ и вузов, чиновники, бизнесмены, дети и родители. Причем не только из России. Новая версия платформы "ММСО.Коннект" позволяет сформировать "облако интересов" с помощью искусственного интеллекта на основе предпочтений зарегистрированного участника, а значит - быстро сориентировать его в развернутой деловой программе и выстроить индивидуальный маршрут. Участники могут в прямом эфире комментировать дискуссии и задавать спикерам вопросы, назначать встречи и откликаться на вакансии компаний и вузов, участвующих в ММСО, а также собрать в онлайн-корзине все такие же бонусы, буклеты и каталоги, как и на офлайн-выставке, и получить сертификат участника.

Нынешний салон пройдет под знаком главной темы: "Границы новой реальности. Доверие. Диалог. Платформа". Что такое - новая реальность? Когда в прошлом году, все образование резко ушло на "удаленку" из-за коронавируса, всем казалось, что наступило трудное время, но оно пройдет и жизнь станет прежней.

Но все оказалось куда сложнее. И интереснее. Заканчивается 2021 год, и реальность такова, что школы и вузы учатся работать и в офлайне, и в онлайне. Об этом четко сказано в манифесте форума:

- нужно научиться обеспечивать доступный и бесперебойный образовательный процесс, независимо от того, где находятся педагог и ученик;

- преподаватели и педагоги одновременно работают в группе, в классе, аудитории и виртуальной среде;

- дети и родители учатся видеть процесс обучения более открытым, прозрачным и хотят на него влиять;

- бизнес становится полноправным участником отношений в сфере образования;

- у университетов - новая миссия: сотрудничество с партнерами по всей стране.

Ожидается около 350 мероприятий, более 1000 спикеров, 15 тысяч посетителей на офлайн-площадке.

Главная тема салона: "Границы новой реальности. Доверие. Диалог. Платформа"

"Мы подчеркиваем, что сегодня приоритетно понимание баланса и границ нового пространства существования, а также фиксация того, что в этой новой реальности стало константами, которые необходимо принять, а что остается переменными, к которым у сообщества может быть различное отношение", - поясняет директор АНО ММСО Максим Казарновский. И предлагает участникам договориться об этих границах новой реальности в доверительном диалоге.

На ММСО 2021 запланированы дискуссии в рамках 9 кластеров и 3 спецпроектов.

"Дошкольное образование" - здесь эксперты обсудят вопросы цифровой дидактики, поговорят о том, как общаться с родителями, расскажут, что такое "дистанционное сопровождение дошкольников". "Общее образование" - самый масштабный кластер, поднимающий самые острые школьные вопросы. Две главные темы этого года: "Новый режим совмещения онлайн- и офлайн-форматов в школе" и "Построение содержательных отношений с бизнесом, работающим в сфере образования".

"Дополнительное образование" - сфера, которая, по мнению экспертов, особенно изменилась из-за пандемии. Участники этого кластера поговорят о цифровизации допобразования, о цифровой компетентности педагогов, об IT-сервисах и платформах для онлайн-обучения.

"Среднее профобразование" - здесь в повестке - цифровая трансформация колледжей и техникумов: от построения систем управления всей сетью учреждений до введения отдельных решений в помощь педагогам.

Две главные темы года: "Новый режим совмещения онлайн- и офлайн-форматов вшколе" и "Построение содержательных отношений с бизнесом"

"Инклюзия" - всегда острая и сложная тема: как учить вместе самых разных детей. Эксперты обсудят, как сделать атмосферу в инклюзивном классе комфортной, доступной и эффективной для всех. Причем речь не только о детях с физическими или интеллектуальными ограничениями, но и о детях - носителях языка, билингвах, так называемых "поведенческих" детях, которым сложно соблюдать тишину.

"Высшее образование" - все, что касается программы "Приоритет 2030". Только что подведены ее итоги - участниками этого масштабного проекта стали 106 университетов. Кроме того, обсудят и шефство вузов над малым и средним бизнесом.

"Взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики" - тут поговорят о поддержке молодых ученых, их карьере в вузах, развитии лабораторий и условиях для их жизни и досуга.

"Дополнительное профобразование" - о педагоге как субъекте профразвития: какими компетенциями и качествами сегодня он должен обладать, как обеспечить непрерывность профессионального развития педагогов и их мотивацию.

"Госполитика" - главными станут вопросы организации в стране единого образовательного пространства, обновления инфраструктуры, цифровизации и оснащения материально-технической базой образовательных учреждений, а также создания качественного цифрового контента и учебников.

Также гости форума смогут принять участие ив спецпроектах "Семейное образование", "Новое пространство частного образования" и "Профориентация".

На стенде образовательной онлайн-платформы Учи.ру в течение всех трех дней форума эксперты и известные педагоги-практики проведут 12 мастер-классов для учителей.

Кстати

В ММСО 2021 примут участие 85 финалистов конкурса "Учитель года России-2021", финальные мероприятия которого проходят как раз в эти дни. "У образовательного сообщества перед объявлением победителя будет возможность познакомиться со всеми номинантами. А значит, глубже погрузиться в лучшие практики в сфере школьного образования", - рассказывает Максим Казарновский.