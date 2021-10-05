В Москве впервые за последние 65 лет пройдет выставка Врубеля

Выставка Михаила Врубеля откроется 3 ноября в Третьяковской галерее и продлится четыре месяца. Она займет те же залы Новой Третьяковки, в которых проходили выставки Валентина Серова и Ильи Репина. Пространство выставки проектировал архитектор Сергей Чобан.

Билеты продаются как в кассах, так и уже привычно - онлайн. Пускать посетителей будут по сеансам, через каждые 30 минут. Маски и прочие атрибуты пандемийного времени приветствуются, более того - обязательны.

Как подчеркнула директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в РИА "Россия сегодня", выставка Михаила Александровича Врубеля, приуроченная к 165-летию со дня рождения художника, станет первой с 1956 года, на которой будут представлены произведения и из Третьяковской галереи, и из Русского музея.

Благодаря этому, по словам Ирины Шумановой, которая является одним из кураторов выставки, впервые за долгое время удастся соединить разрозненные циклы и даже разрезанные произведения. Так, у зрителей будет шанс увидеть картину "Пророк" такой, какой она была изначально. Верхняя ее часть находится в Третьяковской галерее, а нижняя, с крыльями "Пророка", - в Русском музее. Поверх этой нижней части художник нарисовал портрет своей жены - певицы Надежды Ивановны Забелы-Врубель.

Кроме работ из Русского музея, в Москву приедут произведения Врубеля из музеев Беларуси и Армении. Всего на выставке представят более 300 произведений из девяти музеев и семи частных коллекций. Главный вызов, на который отвечали организаторы выставки, был связан с тем, чтобы взглянуть на творчество художника из сегодняшнего дня.

Сегодня практически все произведения художника, как и книги о нем, равно как и каталоги выставок Русского музея, и Третьяковской галереи, и Киевской галереи опубликованы. Многие книги и произведения выложены в сеть.

Что в этой ситуации может дать музей? Куратор Ирина Шуманова (Третьяковская галерея) отвечает на этот вопрос так: "Организовать контакт с произведением. Сделать так, чтобы зритель увидел и почувствовал эту энергию живописи Врубеля. Это то, что кроме музея не может сделать никто".

Именно поэтому в фокусе внимания выставки не биография Врубеля, а метод его мышления и работы. Кураторы намерены представить творчество художника как единую систему, пронизанную общими темами и сквозными мотивами. Среди таких мотивов, например, образ Волховы из оперы "Садко". Фантазийный образ царевны на картине соседствует с фотографией Надежды Забелы-Врубель в сценическом костюме, разработанном Врубелем, а также со скульптурным портретом персонажа.

Значительную часть выставки займет графика - более 200 работ, сказала Ирина Шуманова. После окончания работы над "Демоном поверженным", Врубель не имеет возможности работать масляными красками. Он уходит в графику. Проходя через чистилище больниц, возрождаясь несколько раз, он не перестает работать. И, очевидно, работа его спасла.

Кураторы представляют безумие Врубеля не как болезнь, а как художественное инакомыслие. Во многих рисунках он предвосхищает и формы, и энергетику, и эмоциональный накал искусства ХХ века. Проведя зрителя через аскезу черно-белого рисования, когда художник сознательно отказывается от цвета, создатели экспозиции приводят зрителя к финальной вещи - "Шестикрылому серафиму". Он как будто еще и выложен камушками, смальтой. И тем напомнит о самой первой работе Врубеля - трех фигурах архангелов в куполе собора Святой Софии в Киеве. Там он имитировал с помощью живописной техники византийскую мозаику.

Фото: tretyakov.ru

Процитировав Александра Бенуа, Ирина Шуманова сказала, что выставка представит жизнь Врубеля как "форму совершенного художественного бытия".

Говоря о месте Врубеля в мировой культуре, куратор Аркадий Ипполитов (Государственный Эрмитаж) предложил вспомнить "Меланхолию" Дюрера, "Мыслителя" Родена, "У врат вечности" Ван Гога. В этот составляющий иконографический ряд знаменитых произведений, который можно обозначить как "человек размышляющий", "Демон сидящий" Врубеля вступает естественно.

Огромное значение имеет сама судьба Врубеля, трагическая, странная, превратившаяся в легенду. Как и судьба Винсента Ван Гога, она научила ХХ век, что непонятность искусства - не аргумент при его оценке и обсуждении, что нарушение и инакость могут быть достоинством произведения искусства, а не его недостатком.

Аркадий Ипполитов уверен, что творчество Врубеля своего рода некий "взрыв" накануне ХХ века, во многом его определивший и предсказавший. Кандинский и Филонов восхищались Врубелем. И во многом исходили именно из его опыта. Врубель и все его творчество стали символом свободы в русской живописи.