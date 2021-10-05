В Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования

Внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования стартовала в Москве. Она проводится в дополнение к ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования для повышения безопасности при использовании газа в быту. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Для горожан проводят инструктаж и выдают памятки по безопасному использованию газа в быту.

Незначительные нарушения незамедлительно устраняют. В случае угрозы безопасности газовое оборудование отключат и составят акт о всех выявленных нарушениях.

Дату и время визита мастера можно уточнить на сайте АО "МОСГАЗ" и с помощью чат-бота в Telegram. Кроме этого, информация о внеплановой проверке размещается на стендах рядом с подъездами многоквартирных домов.

Москвичей просят с пониманием отнестись к проведению внеплановой проверки и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства к газовому оборудованию в квартирах.