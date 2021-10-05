Новости

"Единая Россия" передаст руководство некоторыми комитетами в ГД другим партиям 18:07
При крушении судна в Белом море один человек погиб и трое пропали 17:37
Умер режиссер "Бумбараша" и "Королей и капусты" Николай Рашеев 17:23
В Вологодской области введут QR-коды для посещения общественных мест 17:21
ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня 17:18
Путин заявил о нехватке сварщиков для крупных проектов 17:17
Жена вратаря сборной России Сафонова сообщила о разводе из-за измены 17:16
Путин потребовал убрать все открытые свалки в черте городов 17:15
Путин указал на проблемы с молодежной занятостью 17:12
В России создали робота-двойника человека 17:08
В Москве внедрят экспресс-тестирование на коронавирус в школах 16:50
Евро опустился до 84 рублей впервые с лета 2020 года 16:40
Один из создателей "Аббатства Даунтон" Пилчер умер от COVID в 53 года 16:37
В Испании отмечается бум коворкинга 16:35
Путин заявил о надежде не заболеть коронавирусом 16:35
Минтруд предложил упростить найм подростков 16:34
NASA: Отправка российского киноэкипажа в космос прошла безупречно 16:31
Роспотребнадзор назвал новую группу риска по гриппу 16:28
Промес пропустит три недели из-за травмы 16:27
Голикова заявила о кратном росте заболеваемости COVID-19 среди детей 16:20
Продажи цифровых книг во время сбоя соцсетей выросли на 1 млн рублей 16:20
Умер актер Вагиф Шарифов 16:16
Голикова назвала главную группу риска по заболеваемости COVID-19 16:15
Минздрав: Под наблюдением находятся 967 тысяч россиян с COVID-19 16:14
Дети отправили 6 тысяч работ на конкурс "Экология - дело каждого" 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
05.10.2021 16:50
Рубрика: Общество

В Москве внедрят экспресс-тестирование на коронавирус в школах

Текст: Александр Мелешенко

Столичные власти планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Москве внедрят массовое ПЦР-тестирование на коронавирус

"Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ", - цитирует градоначальника ТАСС.

Мэр добавил, что ситуация с распространением вируса в Москве далека от пиковых значений, но при этом остается сложной. За последнюю неделю выявляемость коронавируса выросла на 30%. При этом из развернутых для пациентов с COVID-19 12,5 тысячи коек занято 8 тысяч, то есть почти две трети, отметил Собянин.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голикова назвала главную группу риска по заболеваемости COVID-19
Цена на газ в Европе впервые превысила 1400 долларов
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
Песков рассказал о планах Путина в день рождения
Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию по состоянию здоровья
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе