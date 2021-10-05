В Москве внедрят экспресс-тестирование на коронавирус в школах

Столичные власти планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ", - цитирует градоначальника ТАСС.

Мэр добавил, что ситуация с распространением вируса в Москве далека от пиковых значений, но при этом остается сложной. За последнюю неделю выявляемость коронавируса выросла на 30%. При этом из развернутых для пациентов с COVID-19 12,5 тысячи коек занято 8 тысяч, то есть почти две трети, отметил Собянин.