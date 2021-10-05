В Москве внедрят массовое ПЦР-тестирование на коронавирус

В Москве в ближайшее время будет внедряться массовое тестирование на коронавирус методом ПЦР - его планируют повсеместно внедрить через одну-две недели. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Мы начали внедрять это в местах массового пребывания людей: в МФЦ, торговых центрах, через неделю, через две разовьем эту систему до масштабной", - отметил градоначальник.

Также мэр рассказал о внедрении экспресс-тестирования на COVID-19 в городских школах - это необходимо для обеспечения их стабильной работы, отметил он.