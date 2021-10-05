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Рубрика: Культура

В Ростове Великом отреставрируют более 20 памятников

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 227(8578)
Реставрация памятников - часть инвестиционного проекта "Ростов Великий - духовный центр России", соглашение о реализации которого было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. 28 сентября договор о взаимодействии при реализации проекта подписали директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Александр Филяев, митрополит Ярославский и Ростовский Вадим и директор компании "Вояж" Олег Жаров (восстановил старинное село Вятское, ставшее первым членом Ассоциации самых красивых деревень и городков России).

В правительстве Ярославской области пояснили, что документ предусматривает сотрудничество в целях возрождения духовной культуры, православных святынь Ростова Великого и государственного музея-заповедника "Ростовский кремль", а также в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
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- Инициатива получила поддержку Министерства культуры России и патриарха Кирилла, - подчеркнул губернатор региона Дмитрий Миронов. - Выполнение намеченных планов будет способствовать увеличению туристической привлекательности Ростова и региона в целом. Важно, что благодаря проекту город станет одним из крупнейших паломнических центров страны.

В списке запланированного - совместная работа по включению Ростовского кремля в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, исследование архитектурных памятников, взаимодействие с музейным, архивным и реставрационным профессиональным сообществом, участие в научно-исследовательской деятельности, а также реализация инвестпроектов по развитию туристической инфраструктуры.

- Одна из задач нашего сотрудничества - вернуть городу его историческое имя Ростов Великий. Ведь Ростов - духовный центр России, ее душа, не зря его называли домом Богородицы, - говорит Олег Жаров. - Благодаря инвестиционному проекту будет отреставрировано более двух десятков памятников культуры, созданы музеи и туристическая инфраструктура. Первые результаты жители и гости Ростова Великого увидят уже в следующем году.

Благодаря инвестиционному проекту в городе будут созданы музеи и туристическая инфраструктура

В частности, в Гостином дворе с атриумом планируется разместить крупнейший в мире музей велосипедов и самый большой в России музей карет и саней. Кроме того, в городе появится музей ретро-автомобилей, ювелирных часов, истории кирпичного производства, музей на основе переданной семьей Вениамина Смехова уникальной коллекции дамских сумочек, шляпок, платьев, бижутерии и кружев.

В проекте также открытие театрального кафе с музеем театра и кино, организация смотровой площадки на колокольне утраченной Крестовоздвиженской церкви и восстановление башенных часов, когда-то стоявших в Рождественском монастыре. Появятся в городе, которому без малого 1160 лет, и многофункциональный культурно-развлекательный комплекс-трансформер, парковочная сеть, сеть фуд-кортов, несколько новых ресторанно-гостиничных комплексов, семейный мультимедийный парк. А возле Успенского храма должны появиться ремесленные палаты: печатня, свечной заводик, чернолощеная керамика, ростовский мармелад и другие.

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