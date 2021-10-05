Наталья Сергунина: За год в Москве установили 1,7 тысяч новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi

С сентября прошлого года в столице появилось 1,7 тысяч новых точек доступа к городскому Wi-Fi. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она рассказала: "Сегодня московская сеть Wi-Fi насчитывает больше 21,5 тысячи точек доступа. С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Пользоваться беспроводным интернетом в столице особенно удобно благодаря его бесшовности: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации".

По ее словам, бесплатным Wi-Fi оснащены уже более 600 учреждений культуры. Точки доступа установлены в Московском театре "Мастерская Петра Фоменко", Московском драматическом театре "Модернъ", Московском музыкальном театре для детей и молодежи "Экспромт", в театре "Содружество актеров Таганки", в библиотеках № 29, 72, 88 и 75 имени А.С. Серафимовича, а также в детской библиотеке № 35.

53 новые точки доступа к беспроводному интернету появились в музее "Садовое кольцо", Музее Зеленограда, выставочном зале "Тушино", во дворце царя Алексея Михайловича Романова в "Коломенском", а также в клубе "Феникс" и Московской дирекции по развитию культурных центров.

В этом году городская сеть Wi-Fi начала работать во Дворце творчества детей и молодежи "Черкизовский", детской школе искусств "Родник", детской музыкальной школе № 100, детской музыкальной школе имени М.И. Табакова, детской музыкальной школе имени Кара Караева и в "Творческом лицее", в спортивном комплексе "Отрадное" и Московской баскетбольной академии (СШОР № 71). Доступ к интернету здесь обеспечивают более 70 хот-спотов.

Сегодня бесплатный городской Wi-Fi есть в 167 зданиях 33 вузов. Около 12,7 тысячи точек доступа дают студентам возможность готовиться к лекциям и семинарам, общаться с однокурсниками и преподавателями, друзьями и близкими. В том числе за последний год 654 хот-спота установлено в общежитиях Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета и Московского энергетического института.

Доступ к бесплатному интернету на улицах и в парках обеспечивают почти 4,7 тысячи точек. Теперь к Wi-Fi можно подключиться на улицах Мещанского, Пресненского, Донского и Даниловского районов. Расширена зона покрытия городской сети около Московского зоопарка, на Пушкинской площади, Страстном, Петровском и Рождественском бульварах. С прошлого сентября на улицах добавилось более 700 новых хот-спотов.

Есть бесплатный интернет и в 45 парках Москвы. За прошедший год 45 точек доступа установлено в парке 50-летия Октября, парке Северного речного вокзала, парке технических видов спорта "Печатники", парке Государственного Дарвиновского музея и в Детском Черкизовском парке.

Кроме того, городской высокоскоростной Wi-Fi помогает московским предпринимателям, обеспечивая возможность общаться с заказчиками и решать другие задачи в бесплатных коворкингах ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Первые хот-споты появились в столице восемь лет назад. Узнать, где работает Wi-Fi, можно на специальной интерактивной карте на mos.ru.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, чаще всего к городской сети подключаются на Тверской улице, Манежной площади, в Театральном проезде, на Арбате, а также в парках "Сокольники" и "Музеон", музее-заповеднике "Коломенское" и в Нескучном саду.

Для подключения в списке доступных сетей необходимо выбрать Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС, а затем нажать кнопку "Войти в интернет".

Благодаря единому Wi-Fi-пространству жители могут пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу без повторной авторизации. Однако раз в три месяца в соответствии с требованием закона пользователям необходимо проходить повторную идентификацию.

Внести предложения относительно городского Wi-Fi, а также узнать больше о том, как он работает, можно по телефону службы централизованной технической поддержки: +7 (800) 300-69-89.