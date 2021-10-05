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05.10.2021 10:37
Рубрика: Экономика

Завершено благоустройство территории у студенческого общежития МГУ

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Современное пространство для занятий спортом появилось около Дома аспиранта и стажера (ДАС) МГУ имени М.В.Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Из-за коронавируса в МГУ веден смешанный формат обучения

На пересечении улиц Большая Черемушкинская и Шверника района Академический в ЮЗАО, сделали площадку для воркаута и установили тренажеры для силовых тренировок, обустроили зону со скамейками для отдыха, привели в порядок асфальтобетонное покрытие. Дополнительно озеленили территорию: высадили более 4 тысяч кустарников и около 70 деревьев, разбили цветники.

Дом аспиранта и стажера (ДАС) - одно из крупнейших студенческих общежитий МГУ имени М.В.Ломоносова. Комплекс из двух V-образных жилых корпусов высотой в 17 этажей с соединяющим их центральным корпусом строился в 1965-1971 годах и первоначально задумывался как экспериментальный Дом нового быта.

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