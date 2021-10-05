Бригады морской пехоты ТОФ сразятся на учениях в Приморье

В соответствии с планом боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота, две бригады морской пехоты, дислоцированные в Приморье и на Камчатке, разыграют двустороннее бригадное тактическое учение, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

Основной эпизод учений пройдет на полигоне "Клерк" в Приморском крае и будет включать высадку морского и воздушного десанта с боевой стрельбой. В ходе активной фазы планируется задействовать более пяти тысяч военнослужащих, свыше 900 единиц вооружения и военной техники, в том числе порядка 15 кораблей и судов обеспечения ТОФ, а также самолеты и вертолеты армейской и морской авиации.

"Подразделения морской пехоты, действующие в нападении, были заранее переброшены большими десантными кораблями ТОФ с Камчатки в район ожидания для подготовки к совершению марша. Бригаде морской пехоты в обороне необходимо обеспечить защиту морского побережья от высадки воздушного и морского десанта условного противника", - уточнил сотрудник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3-го ранга Илья Колесников.

Обе бригады не знают замысла действий друг друга. Они готовятся к выполнению поставленных задач в районах сосредоточения.

Во время активной фазы учений на полигоне "Клерк" состоятся боевые стрельбы из танков и бронетранспортеров, самоходных гаубиц "Гвоздика", зенитных самоходных установок "Шилка", а также из артиллерийских установок кораблей ТОФ. Кроме того, на полигоне отработают по целям вертолеты армейской авиации Ка-52 и штурмовики Су-25 армии ВВС и ПВО ВВО.

Завершится двустороннее бригадное тактическое учение морской пехоты Тихоокеанского флота 8 октября.