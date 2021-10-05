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Рубрика: Экономика

Чекунков объяснил, зачем создавать в Приморье новый город

Текст: Евгения Думанская
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Город Спутник будет создаваться, чтобы на Дальнем Востоке появилось самое комфортное и современное городское пространство. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
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Соглашение о создании нового города было подписано на ВЭФ-2021. Его планируется построить близ Владивостока - менее чем в 30 километрах. Для жителей, которых будет 300 тысяч человек, подготовят 2,8 миллиона квадратных метров жилья.

Как отметил Чекунков в беседе с РИА Новости, Спутник не будет "человейником". Цель нового города - стать "самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России".

Например, в Спутнике планируются тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, спроектированные и реализованные архитекторами и девелоперами из соответствующих стран. "И таким образом Спутник будет центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил министр.

Ранее стало известно, что новый город займет площадь в 383 гектара и будет располагаться рядом с территорией опережающего развития "Надеждинская".

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