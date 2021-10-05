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Рубрика: Происшествия

КС РФ запретил судам пересчитывать размер возмещения за юридические услуги

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8578)
Конституционный суд РФ запретил судам произвольно снижать сумму компенсации за юридические услуги гражданам, незаконно или необоснованно пострадавшим от уголовного преследования. Основанием для полного возмещения подобных расходов являются платежные документы, иной подход к расчетам применяться не может. Соответствующее постановление "РГ" публикует сегодня на 10-й странице.

Поводом к проверке положений статьи 135 УПК РФ послужила жалоба Алексея Атрощенко из Приморского края. В 2014 году он стал фигурантом уголовного дела, которое затем несколько раз возвращалось следователю прокурором, а прокурору судом - для производства дополнительного дознания и пересоставления обвинительного акта. Спустя три с половиной года, после еще ряда процессуальных накладок, уголовное преследование Атрощенко было окончательно прекращено за отсутствием состава преступления с признанием его права на реабилитацию.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
КС РФ запретил судам снижать размер возмещения за услуги адвоката

За все время судебных мытарств мужчине пришлось потратить более 1,3 миллиона рублей на услуги адвоката и экспертов. Ежемесячно он выплачивал адвокату фиксированную сумму в 30 тысяч рублей. Еще около 100 тысяч рублей составили расходы, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации.

Находкинский городской суд, согласно представленным Атрощенко документам, постановил возместить ему затраты в полном объеме.

Однако уже после того как деньги были выплачены, Управление Федерального казначейства по Приморскому краю обжаловало решение суда, и апелляционная инстанция изменила его со снижением присужденной суммы и с поворотом исполнения. Алексей Атрощенко оказался должен государству более 900 тысяч рублей.

- Суд без какого-либо обоснования применил методику не почасовой оплаты, а минимальной оплаты за каждое следственное действие, стоимость которых указана в постановлении Адвокатской палаты края, - пояснил КС пострадавший. Заявитель также подчеркнул, что суд общей юрисдикции не принял во внимание позицию Конституционного суда, безусловно поддерживающую свободу договора - в случае необходимости граждане вправе сами решать вопрос о необходимости получения платной юридической помощи, избирая для себя оптимальные способы ее получения и условия оплаты. Тем самым оказываются нарушены срезу несколько конституционных прав граждан, в том числе право на доступ к правосудию, получение юридической помощи и возмещение вреда, причиненного государством.

Как указал КС в итоговом решении по делу Атрощенко, на решение суда общей юрисдикции в его случае повлияла правовая неопределенность, обнаруженная в статье 401.6 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которая регламентирует поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции. Статья 135 УПК, на основании которой выносилось решение, не противоречит Конституции, поскольку "не предполагает отказа лицу, пострадавшему от незаконного или необоснованного уголовного преследования, в полном возмещении расходов на оплату полученной им юридической помощи адвоката". А статья 401.6 того же кодекса, которая регламентирует поворот к худшему, разрешает пересмотр решения кассационной инстанции только в течение одного года лишь для лиц, в отношении которых было принято судебное решение осужденных, оправданных или лиц, в отношении которых уголовное дело прекращено. И поскольку про реабилитированных в ней ничего не сказано, в деле Атрощенко пересмотр стал возможен спустя 444 дня.

Никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком длительный срок, - напомнил КС целый ряд своих прежних решений, а наличие сроков, в течение которых для лица во взаимоотношениях с государством могут наступать неблагоприятные последствия, представляет собой необходимое условие применения этих последствий.

Статья 401.6 УПК признана не соответствующей Конституции, дело Атрощенко подлежит пересмотру, а законодателю поручено устранить правовую лакуну. До внесения изменений по делам реабилитированных поворот судебного акта о возмещении реабилитированному вреда, причиненного уголовным преследованием, возможен только в течение года.

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