КС РФ запретил судам пересчитывать размер возмещения за юридические услуги

Поводом к проверке положений статьи 135 УПК РФ послужила жалоба Алексея Атрощенко из Приморского края. В 2014 году он стал фигурантом уголовного дела, которое затем несколько раз возвращалось следователю прокурором, а прокурору судом - для производства дополнительного дознания и пересоставления обвинительного акта. Спустя три с половиной года, после еще ряда процессуальных накладок, уголовное преследование Атрощенко было окончательно прекращено за отсутствием состава преступления с признанием его права на реабилитацию.
За все время судебных мытарств мужчине пришлось потратить более 1,3 миллиона рублей на услуги адвоката и экспертов. Ежемесячно он выплачивал адвокату фиксированную сумму в 30 тысяч рублей. Еще около 100 тысяч рублей составили расходы, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации.
Находкинский городской суд, согласно представленным Атрощенко документам, постановил возместить ему затраты в полном объеме.
Однако уже после того как деньги были выплачены, Управление Федерального казначейства по Приморскому краю обжаловало решение суда, и апелляционная инстанция изменила его со снижением присужденной суммы и с поворотом исполнения. Алексей Атрощенко оказался должен государству более 900 тысяч рублей.
- Суд без какого-либо обоснования применил методику не почасовой оплаты, а минимальной оплаты за каждое следственное действие, стоимость которых указана в постановлении Адвокатской палаты края, - пояснил КС пострадавший. Заявитель также подчеркнул, что суд общей юрисдикции не принял во внимание позицию Конституционного суда, безусловно поддерживающую свободу договора - в случае необходимости граждане вправе сами решать вопрос о необходимости получения платной юридической помощи, избирая для себя оптимальные способы ее получения и условия оплаты. Тем самым оказываются нарушены срезу несколько конституционных прав граждан, в том числе право на доступ к правосудию, получение юридической помощи и возмещение вреда, причиненного государством.
Как указал КС в итоговом решении по делу Атрощенко, на решение суда общей юрисдикции в его случае повлияла правовая неопределенность, обнаруженная в статье 401.6 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которая регламентирует поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции. Статья 135 УПК, на основании которой выносилось решение, не противоречит Конституции, поскольку "не предполагает отказа лицу, пострадавшему от незаконного или необоснованного уголовного преследования, в полном возмещении расходов на оплату полученной им юридической помощи адвоката". А статья 401.6 того же кодекса, которая регламентирует поворот к худшему, разрешает пересмотр решения кассационной инстанции только в течение одного года лишь для лиц, в отношении которых было принято судебное решение осужденных, оправданных или лиц, в отношении которых уголовное дело прекращено. И поскольку про реабилитированных в ней ничего не сказано, в деле Атрощенко пересмотр стал возможен спустя 444 дня.
Никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком длительный срок, - напомнил КС целый ряд своих прежних решений, а наличие сроков, в течение которых для лица во взаимоотношениях с государством могут наступать неблагоприятные последствия, представляет собой необходимое условие применения этих последствий.
Статья 401.6 УПК признана не соответствующей Конституции, дело Атрощенко подлежит пересмотру, а законодателю поручено устранить правовую лакуну. До внесения изменений по делам реабилитированных поворот судебного акта о возмещении реабилитированному вреда, причиненного уголовным преследованием, возможен только в течение года.