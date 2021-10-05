На Камчатке у детского сада украли миллион рублей во время ремонта

Обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере представили 58-летнему индивидуальному предпринимателю из села Эссо Камчатского края, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно материалам следствия, в марте 2018 года мужчина заключил договор на устройство наружной канализации с заведующей МБДОУ "Детский сад "Родничок". Работы выполнялись в рамках долгосрочной муниципальной программы "Развитие образования в Быстринском муниципальном районе на 2014-2018 годы". Подрядчик решил сэкономить и вместо новых материалов использовал те, которые уже имелись у него в наличии. Так в качестве септика для сбора и очистки сточных вод он приспособил использованную емкость для топлива, которая хранилась у него с 2004 года. Кроме того, озвученная им руководству дошкольного учреждения стоимость установленных канализационных люков оказалась значительно выше реальной.

В результате предприниматель обманул садик более чем на миллион рублей. Уголовное дело в его отношении передали в Мильковский районный суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.