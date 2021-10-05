На Колыме лось запутался в проводах и погиб

Правительство Магаданской области выясняет, кому из магистральных операторов связи принадлежит кабель оптоволокна, в котором запутался и погиб лось. Видеокадры, на которых запечатлено, как животное застряло рогами в проводах на обочине трассы Палатка-Кулу-Нексикан, распространились в социальных сетях.

Как сообщили РИА Новости в департаменте информационных технологий и связи, пока никто из операторов не берет на себя ответственность.

Проверку начала природоохранная прокуратура, а в региональном минприроды возбудили административное дело в отношении неустановленного хозяина оптоволокна. Ущерб государству от гибели лося оценили в 250 тысяч рублей.

На место выезжали представители различных контролирующих ведомств. Само животное уже не нашли - кто-то разделал его и увез.

- Осталась только голова и исправленный оптоволоконный кабель. То есть хозяева этой оптоволоконной линии побывали на месте и пытались замести все следы, - рассказал глава департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Сергей Синопальников.