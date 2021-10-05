Дефицит кадров - одна из проблем Дальнего Востока. По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, до 2025 года в ДФО будет создано 109 тысяч новых рабочих мест, в том числе на предприятиях-резидентах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Повышенную потребность в рабочей силе будут испытывать такие отрасли, как добыча и переработка нефти и газа, рыболовство и аквакультура, добыча угля, металлических руд и алмазов и лесная промышленность. С учетом этих перспектив развиваются и программы подготовки кадров.

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Республики Саха (Якутия) разработал 48 программ, в том числе 15 программ по компетенциям опережающей подготовки, 10 - по компетенциям Ворлдскиллз Россия, 20 программ профессиональной подготовки и переподготовки и три программы дополнительного профессионального образования. "По ним уже обучено 2189 слушателей, - рассказал глава Якутии Айсен Николаев. - Созданы 15 мастерских для подготовки кадров по приоритетным группам компетенций "Информационные кабельные сети", "Программные решения для бизнеса", "Окраска автомобиля", "Обслуживание грузовой техники" и многим другим".

ЦОПП - это не просто функциональные зоны с новейшим оборудованием, он ведет за собой изменения во всей системе профессионального образования региона, наряду с другими инициативами федерального проекта "Молодые профессионалы". Одним из уникальных проектов якутского ЦОПП стал "Передвижной учебно-строительный комбинат", разработанный совместно с молодежным правительством республики. В отдаленные населенные пункты региона, где нет образовательных учреждений, приезжает автобус, оснащенный всем необходимым оборудованием, в сопровождении преподавателей и мастеров производственного обучения. Занятия делятся на три этапа. Первый теоретический - учащиеся самостоятельно в дистанционном режиме осваивают базовый материал с помощью лекций, видеоуроков и тестов. Второй и третий - учебно-практическая и производственная практики и сдача квалификационного экзамена - проходят на месте. Так люди могут получить востребованную рабочую профессию, не уезжая далеко от дома. Программа позволяет стать сварщиком, каменщиком, бетонщиком, штукатуром или маляром.

- По итогам слушатели сдадут квалификационный экзамен по стандартам Ворлдскиллз и получат документ о присвоении рабочей профессии, - отмечает директор ЦОПП Владислав Хабаров.

- Это новый подход к подготовке рабочих кадров, - считает министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев. - Мы создаем условия, когда образовательная организация сама приезжает к населению.

Одним из уникальных проектов якутского ЦОПП стал "Передвижной учебно-строительный комбинат", разработанный совместно с молодежным правительством республики

Зачастую образовательные программы формируются под нужды конкретных предприятий. Организация, вкладываясь в обучение, получает специалиста, которого не нужно дополнительно знакомить с особенностями работы, а студенты после обучения гарантированно будут трудоустроены. В апреле министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова, генеральный директор компании "Амур Минералс" Александр Батаев и руководители шести колледжей и техникумов заключили соглашение с "Русской медной компанией" (РМК) о совместной подготовке кадров для одного из крупнейших предприятий Дальнего Востока - Малмыжского горно-обогатительного комбината.

- Современный горно-обогатительный комбинат на Малмыжском месторождении будет запущен поэтапно в течение 2024-2025 годов. Но уже через два года мы начнем принимать персонал, готовить людей к работе на высокотехнологичном оборудовании, - делится планами вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Организация, вкладываясь в обучение, получает специалиста, которого не нужно дополнительно знакомить с особенностями работы

- Мы используем все возможности национального проекта "Образование". У нас большие планы - и строительство новых железных дорог в рамках освоения Восточного полигона РЖД, и новые проекты в сфере энергетики, и дорожное строительство, и жилищное, - говорит губернатор региона Михаил Дегтярев. - Это все новые рабочие места, на которые требуются новые рабочие руки и светлые головы, которые готовим мы здесь, в Хабаровске. Ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования.

Кстати

Научиться азам рабочих специальностей могут даже школьники. Для них действует программа "Первая профессия". Она позволяет ребятам 14-16 лет получить профессиональные знания и умения, а также практический опыт. Всем успешно сдавшим квалификационный экзамен выдается документ о профессиональной подготовке с присвоением квалификации. Так, в Амурском ЦОПП в сентября несколько групп школьников начали изучать графический дизайн, поварское дело, технологию моды, электромонтаж и другие профессии. Всего им предлагается 33 программы.