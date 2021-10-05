В Бурятии прививку от COVID-19 получила половина взрослого населения

В Бурятии от коронавируса привита почти половина взрослого населения. Об этом журналистам сообщила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

Тем временем к 1 октября стояла задача привить 60 процентов людей.

- С большим трудом приходится убеждать людей о необходимости вакцинации. Мы приближаемся к 50 процентам. Но работа не прекращается, - сказала Кузьмина.

Она отметила, что сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в регионе увеличивается, поэтому не исключено введение дополнительных ограничительных мер.

В Бурятии открыто несколько десятков пунктов вакцинации: 32 - в медучреждениях, четыре - в торговых центрах Улан-Удэ, по всему региону работают 54 мобильные бригады. Тем не менее, по информации республиканского минздрава, темпы вакцинации несколько снизились. Раньше каждый день прививались около 3,6 тысячи человек, за последние сутки - 2,6 тысячи.