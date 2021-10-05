В Якутии появится Всемирный центр мамонта

Всемирный центр мамонта планируют создать в Республике Саха (Якутия) в рамках деятельности научно-образовательного центра "Север", одним из направлений работы которого является изучение мамонтовой фауны.

Сейчас в Якутии находят 90 процентов всех останков этих древних животных. В республике работают ученые с высокой квалификацией. Поэтому именно здесь стоит заниматься научными исследованиями по этой теме, а также вопросами добычи, переработки и использования мамонтовой фауны, в том числе совершенствования законодательной базы, и развития туризма.

- Вопросы создания и строительства Всемирного центра мамонта должны решаться последовательно. Мы должны будем представить определенное предложение на уровне Арктического совета, где Россия сейчас является председателем. Вопросы финансирования данного объекта могут быть решены только при поддержке федерального бюджета, - рассказал глава региона Айсен Николаев.

Ил Дархан поручил доработать концепцию создания центра и подобрать наиболее подходящее место для его строительства.