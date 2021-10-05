В Приморье при пожаре пострадали четыре человека

В приморском поселке Пограничный при пожаре в частном доме пострадали четыре человека, двое из которых дети, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сигнал о возгорании в доме на улице Лазо поступил диспетчеру в 4:45 утра по местному времени. К моменту прибытия пожарных расчетов уже горели крыша и веранда. Пламя удалось потушить в 5:07. Площадь, пройденная огнем, составила восемь квадратных метров. Пострадавшую семью доставили в районную больницу.

На тушении были задействованы семь человек и две пожарные машины.