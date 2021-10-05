В Забайкалье у посетителей кафе и ресторанов потребуют QR-коды

В Забайкалье для посетителей ресторанов и кафе могут ввести QR-коды о вакцинации от COVID-19. С таким предложением выступило региональное минэкономразвития.

- Предприниматель сможет проводить банкеты и свадьбы только при условии, что гости предоставят свой QR-код о вакцинации или перенесенной инфекции. Пропуском станет и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, - объяснил начальник отдела потребительского рынка ведомства Денис Осипов.

Он добавил, что вскоре предложение рассмотрят в Роспотребнадзоре и прокуратуре, после чего будет принято окончательное решение.

В регионе до 1 ноября действуют ограничения для сфер торговли и общепита: запрещено празднование банкетов, корпоративов, свадеб. Кафе и рестораны работают до часу ночи, под запретом - проведение массовых развлекательных мероприятий.

Тем временем

Забайкальский край получит дополнительно более 47 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с COVID-19. На эти средства закупят лекарства для пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.