Жительницу Сахалина осудили за гибель троих детей при пожаре

На Сахалине суд вынес приговор 26-летней матери троих детей, погибших при пожаре в селе Красногорск Томаринского района, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Как выяснилось в суде, 9 марта этого года женщина надолго ушла из дома, оставив детей без присмотра. Самой старшей девочке было всего четыре года. Пока мать отсутствовала, кто-то из малышей нашел зажигалку, и во время игры с ней вспыхнул пожар. Дети погибли от отравления угарным газом, говорится в сообщении.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Во время расследования она признала вину. Суд учел это обстоятельство и отправил обвиняемую в колонию общего режима на два года и восемь месяцев.

Известно, что горе-мать имеет еще трех несовершеннолетних детей, в отношении которых лишена родительских прав.