Фронтальная стратегия позволит повысить частные инвестиции в Чувашию

Пакет новых региональных инициатив направлен на рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, рост доходов жителей республики и объемов внебюджетных инвестиций. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил на стратегической сессии, где определялись прорывные проекты фронтальной стратегии развития.

В сессии приняли участие представители власти, ведущих предприятий и организаций, научного и экспертного сообщества, общественного движения и финалисты конкурса "Управленческая команда". Ее работа, отметил Николаев, организована для реализации задач, озвученных вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Согласно им, каждый регион должен определить пять прорывных проектов, которые окажут наибольшее положительное влияние на социально-экономическое развитие.

В Чувашии были предложены 22 проекта, пять представят зампредседателя федерального правительства. В их числе "Межрегиональный туристический кластер и цифровой хаб "Булгарское кольцо", "Цифровой энергоэффективный регион", "Международный центр креативной и цифровой экономики "Аэротрополис Chu-do", "Межотраслевая экосистема "Агропрорыв" и "Развитие Чебоксарской агломерации".

- В качестве целевых ориентиров рассматривается рост к 2030 году отгрузки товаров собственного производства и среднедушевых денежных доходов в 2,1 раза по отношению к 2020 году, объема инвестиций, за исключением бюджетных средств, - в 2,9 раза, численности занятых в экономике - на 15,6 процента или до 579,8 тысячи человек, - пояснил глава Чувашии.

Заместитель председателя республиканского правительства Дмитрий Краснов рассказал, что в ходе работы по определению проектов участники сессии разработали целевой образ региона до 2030 года с промежуточной "остановкой" в 2024 году. В частности, если в 2019 году ВРП Чувашии составил 339,8 миллиарда рублей (59-е место среди субъектов РФ), то по итогам 2020 года он будет равен 336,3 миллиарда рублей, а по прогнозам 2021 года - 352 миллиарда рублей или 104,7 процента.

- Нам важно собрать все мысли и идеи по прорывным направлениям развития республики и еще раз пересмотреть направления, на которых надо сконцентрироваться, которые будут локомотивом. Такая работа позволит выработать четкий порядок мероприятий, содержательных действий, позволяющих добиваться конкретных, эффективных результатов и целевых показателей, - заявил Николаев.

Он отметил, что по аналогичному принципу в прошлом году была разработана Стратегия социально-экономического развития республики до 2035 года. В настоящее время определяются приоритетные направления и выделяются проекты, которые в целом обеспечат достижение намеченных показателей.

- Конечно же, эти изменения должен почувствовать каждый житель Чувашии, а мероприятия реально должны улучшить условия жизни, - добавил руководитель региона.

Все озвученные в ходе сессии предложения планируется предусмотреть в стратегии развития региона до 2035 года.

В настоящее время основу экономики Чувашии составляет промышленность - 30,1 процента (в том числе обрабатывающие производства - 25,9 процента), торговля - 12,5 процента, сельское хозяйство - 8,2 процента, строительство - 5,8 процента, транспортировка и хранение - 5 процентов. Другие виды экономической деятельности в совокупности составляют 38,3 процента.