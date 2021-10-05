Генпрокуратура поручила проверить колонии в Саратовской области

Генпрокуратура организовала проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях УФСИН России по Саратовской области. Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель ГП РФ Андрей Иванов, по результатам проверки будет дана оценка соблюдению прав осужденных на личную безопасность.

Кроме того, прокуроры проверят, как сотрудники ФСИН исполняли свои должностные обязанности по обеспечению прав заключенных. Проверка была организована после появившихся в сети записях о пытках заключенных, которые якобы происходили в тюремной туберкулезной больнице.