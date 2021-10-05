Игнат Петухов: Строительство площадок ОЭЗ "Оренбуржье" начнется в 2022 году

- Игнат Евгеньевич, во-первых, примите поздравления с окончательным решением вопроса о создании ОЭЗ "Оренбуржье". Вы - один из "авторов" этого проекта, который получил поддержку федерального центра...
Игнат Петухов: Создание ОЭЗ "Оренбуржье" - это результат слаженной работы команды экономического блока регионального правительства. В прошлом году губернатор поставил нам задачу подготовить заявку. И сегодня мы можем приступить к реализации столь масштабного для области проекта.
Раскройте секрет - какими будут первые шаги? И когда особая экономическая зона "Оренбуржье" по-настоящему заработает?
Игнат Петухов: Как уже сообщалось ранее, наша ОЭЗ будет располагаться в Оренбурге и в Орске. Общая площадь составит 560 гектаров. Если в Орске площадка будет оборудована на территории бывшего завода тракторных прицепов, то в областном центре ее предстоит построить с нуля. Это будет современный комплекс зданий, со всей необходимой инженерной инфраструктурой, доступом к коммунальным сетям, автомобильным и железнодорожным путям. Всего планируется возвести и реконструировать более 30 объектов инфраструктуры.
Если говорить о конкретных сроках, то сейчас мы приступаем к проектированию двух площадок ОЭЗ. Их строительство начнется через год - в начале осени 2022-го. При этом одновременно с возведением предприятий будет создаваться и инфраструктура. Таким образом уже в 2024 году на территории ОЭЗ мы получим и работающие производства, и полностью готовую площадку.
Общая сумма вложений на эти цели составит 1,7 миллиарда рублей.
В какие сроки окупятся вложенные средства? Какой экономический эффект ожидаете на выходе?
Игнат Петухов: Резидентами ОЭЗ "Оренбуржье" к 2030 году будет создано более 900 новых рабочих мест и уплачено 3,6 миллиарда рублей налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
В целом ОЭЗ - это перезапуск региональной экономики. Это будут по-настоящему новые предприятия, с современными технологиями - как по организации производства, так и по культуре труда.
Кстати, о предприятиях: чем еще, кроме новых производственных площадей, планируете привлекать сюда бизнес?
Игнат Петухов: Во-первых, в ОЭЗ будет создана современная промышленная инфраструктура и обеспечен доступ ко всем коммунальным и энергосетям, подведены железнодорожные и автомобильные пути.
Во-вторых, резиденты получат налоговые льготы, которые также важны для всех без исключения предприятий. В ОЭЗ будет действовать нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги. Ввозные пошлины и таможенный НДС тоже обнулятся. А налог на прибыль составит всего два процента.
Не будем забывать и еще одно преимущество ОЭЗ - выгодное расположение в двух крупных городах области. Оренбург - административный центр, Орск - столица промышленного востока региона. А значит, у резидентов не будет нехватки в высококвалифицированных кадрах. У нас в Оренбургской области живут и работают настоящие профессионалы, которые будут очень востребованы на новых производствах.
В целом открывать предприятие на территории ОЭЗ выгоднее на 20-30%, если это делать самостоятельно.
Сколько бизнес-структур уже заявили о своих планах стать резидентами ОЭЗ? Какой объем инвестиций планируется привлечь?
Игнат Петухов: Мы еще не начали строиться, но уже видим большой интерес инвесторов к нашей площадке. Так, 8 компаний уже заявили о желании запускать производства на территории ОЭЗ. Они готовы вложить в экономику области 9 миллиардов рублей. Всего же на этой территории планируется разместить как минимум 16 предприятий-резидентов. Ожидаем, что будет инвестировано в общей сложности около 15,6 миллиарда рублей. То есть на каждый вложенный бюджетный рубль мы получим как минимум пять рублей частных инвестиций.