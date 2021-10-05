Как незабываемо отдохнуть на Байкале и не потратить много денег

Побывать на Байкале мечтают многие. И как выяснилось, это вполне обоснованное желание, потому что таких красот даже в нашей огромной стране по пальцам пересчитать. Мы добирались к Байкалу из Перми на поезде. Ехали два с половиной дня, причем довольно комфортно провели это время.

Старинная дорога

Фото: Константин Бахарев

Вагоны благоустроены, кондиционеры, чистота, а в нашем купейном была даже душевая кабинка.

При подготовке поездки тщательно изучили, куда можно съездить и где побывать за пару дней, что мы планировали провести на Байкале.

Услуги различных турагентств сразу исключили, больно дорого они обходятся.

Мы хотели посмотреть старинную Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД), и побывать в каком-нибудь симпатичном месте на Байкале. Хотели еще остров Ольхон посетить, но это далековато, и дороговато.

На КБЖД можно было добраться по железной дороге из Иркутска, но на поездку ушел бы целый день. К тому же нигде не выйдешь, потому что у поезда остановки короткие. Поэтому мы выбрали очень бюджетный, простой, но эффективный вариант.

Справа горы, слева обрыв

Фото: Константин Бахарев

Из Иркутска мы выехали на маршрутке в 06.40 утра с автовокзала. Через час были в поселке Листвянка, остановка возле музея. Метрах в тридцати тут находится паромная переправа через Ангару, в Порт-Байкал, где и начинается Кругобайкальская железная дорога.

На берегу прохладно, и река, и озеро, и прибрежные горы, все укрыто густым туманом. Паром отходил минут через двадцать, и пассажиры - вместе с нами было человек восемь - забились в будку кассира. Туман висел не рассеиваясь, и мы даже расстроились, неужели не будет хорошей погоды.

Но пока старенький паромчик шлепал через Ангару, поднимающееся солнце начало изгонять туман. Картина открылась великолепная, солнечная дорожка на реке и озере, и горы, выплывающие из плотного белого тумана.

Порт-Байкал - маленький поселок, но здесь можно поглазеть на корабли, ошвартованные у берега, побывать в небольшом музее КБЖД, от души полазить по старому паровозу, а потом отправиться пешком по шпалам в сторону туннелей.

Справа горы, слева обрыв к Байкалу, туман рассеялся, стало припекать и открылись замечательные виды на озеро. Шли и постоянно фотографировали эту красоту. В такую рань на КБЖД были только мы и железнодорожники. Они куда-то отправились на своем тепловозе, а мы топали неспеша.

Жара, а вода ледяная

Фото: Константин Бахарев

До ближайшего туннеля пять километров, примерно час пути. Около него решили попробовать искупаться в Байкале. Но вода в нем ледяная, несмотря на жару, буквально за несколько секунд мерзнут руки и ноги. Так что от купания пришлось отказаться. Отдохнули, перекусили и пошли обратно. На том же паромчике вернулись в Листвянку и обратно в Иркутск на маршрутке. На двоих дорожные траты составили при этом около пятисот рублей.

На следующий день мы уехали в деревню Большие Коты. Это полтора часа от Иркутска на "Восходе", теплоходе на подводных крыльях. Мы буквально летели над Ангарой и над Байкалом, а на брызгах от крыльев всю дорогу висела радуга. Какой-то мальчик-трубач вышел на балкончик "Восхода" и заиграл радостную музыку. Впечатление, конечно, потрясающее было от этого.

Тропа Байкала

Фото: Константин Бахарев

В Больших Котах можно купить деревенское молоко и свежие шанежки. Но самое главное - здесь проходит один из участков Большой Байкальской тропы. Мы встали на нее и двинулись подальше от цивилизации, в мир волшебных красот Байкала. Было такое чувство, что мы угодили в какой-то чудесный фильм с потрясающими декорациями, так здесь было красиво. Но все наяву, и прозрачная вода Байкала, и дальний туманный берег, и ярко-синее небо, и зеленый лес.

Тропа оказалась весьма оживленной, и постоянно приходилось то обгонять неспешных туристов, или уступать дорогу торопыгам. Очень хотелось еще полазить по горам, глянуть на Байкал с еще большей высоты. И несмотря на то, что склоны довольно крутые, мы забрались метров на сто вверх и оттуда вдоволь налюбовались местными красотами.

Обратно в Иркутск вернулись на том же теплоходе. Поездка на нем оказалась дороговатой, пришлось отдать за билеты туда-обратно на двоих пять тысяч рублей. Конечно, если бы мы располагали временем побольше, наверное, из Листвянки двинулись пешком по Большой Байкальской тропе, но такой возможности у нас не было. Тем не менее, мы остались очень довольны этими двумя днями, проведенными на Байкале.

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