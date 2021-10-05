Нижегородский суд рассмотрит иск о запрете "Мужского государства"

Нижегородский областной суд зарегистрировал иск и.о. прокурора региона о запрете межрегионального объединения "Мужское государство".

Как значится в картотеке суда, заявление поступило 1 октября 2021 года и отнесено к категориям дел о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, а также о запрете деятельности общественных объединений, не являющихся юридическими лицами.

Ответчиками проходят незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство", а также трое физических лиц.

В качестве заинтересованных лиц указаны ГУ минюста РФ по Нижегородской области и Роскомнадзор по Приволжскому федеральному округу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу, первое заседание назначено на 18 октября.