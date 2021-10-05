Корпорация "Тольяттиазот" (ТОАЗ) входит в сотню российских компаний-лидеров по устойчивому развитию. В 2020 году согласно рейтингу авторитетного делового издания "Эксперт" предприятие расположилось на 44-м месте, повысив свои позиции сразу на 10 пунктов.

Такой рывок крупнейшего в России производителя аммиака обусловлен объемом его инвестиций в модернизацию производства (с 2012 года они превысили 51 миллиард рублей), социальную сферу и развитие региона своего присутствия - Самарскую область.

Но вся эта "химия успеха" компании была бы невозможна без катализатора кадров, притока на предприятие грамотных и опытных специалистов. За ними тоазовские кадровики идут в колледжи и вузы, ищут через службу занятости, "перекупают" у конкурентов... Но источник этот ограничен. К тому же никакие, даже самые лучшие, университеты не смогут подготовить специалистов, которые бы не только ориентировались в современном производстве, но и предопределяли его развитие. Здесь без помощи самого бизнеса не обойтись.

Понимая эти взаимосвязанные процессы, "Тольяттиазот" разработал и уже второй год реализует программу "Профориентация", которая охватывает все ступени образовательного процесса от школы до производства, а с недавних пор взращивать мастеров начали уже с детсадовской песочницы. Цель программы - привлечение молодых кадров на предприятие, улучшение подготовки специалистов в профильных колледжах и вузах, формирование кадрового резерва из успешных работников. Кстати, благодаря программе попасть в "золотую сотню" могут даже старшеклассники, увлеченные естественными науками и мечтающие связать свою карьеру с химическим производством.

Как это работает на практике, "РГ" рассказали сами заводчане - братья Александр и Иван Дементьевы, которые трудятся на ТОАЗе слесарями по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА). Их путь на завод начался семь лет назад. Проходя практику на предприятии, старший брат, Александр Дементьев, тогда еще студент тольяттинского колледжа, познакомился с программой "Профориентация", которая раскрыла ему тонкости профессии и помогла принять главное решение - связать свою жизнь с ТОАЗом. А через год после окончания того же колледжа на завод пришел работать и Дементьев-младший, Иван.

Только за первое полугодие ТОАЗ пополнил бюджет на 5,9 миллиарда рублей - это рекордный показатель за всю историю завода

- Выбрать эту профессию нам посоветовали родители. А проект "Профориентация" помог не только совместить теорию обучения с практикой на конкретном химическом производстве, но и потом гарантированно трудоустроиться на предприятие, - рассказывает Александр. - Придя на работу, я уже не чувствовал себя несмышленышем, а брался за работу уверенно, ведь рядом были опытные мастера, всегда готовые помочь советом и делом.

- Наблюдал успешный опыт старшего брата, был наслышан от него о профориентации и возможностях, которые она дает студентам, поэтому тоже решил попробовать свои силы на заводе, - вступает в беседу Иван Дементьев. - Пройдя в 2014 году на ТОАЗе студенческую практику, остался здесь работать слесарем КИПиА на пятом агрегате аммиака.

За годы, что Дементьевы трудятся на предприятии, они освоили много нового оборудования, методов работы. Накопленный опыт уже позволяет им сдавать экзамен на более высокий профессиональный разряд, к чему они сейчас и готовятся под руководством опытных наставников, которые есть у каждого молодого специалиста.

Эта история с одной фамилией и одной профессией - лишь малый отрезок пути, который ТОАЗ, как лоцию, предлагает своим потенциальным и действующим сотрудникам. Программа охватывает все возрастные группы - школьники, студенты колледжей и профильных вузов, молодые специалисты. Есть свои направления для переобучения и повышения квалификации состоявшихся профи и даже ветеранов.

Так, пару лет назад ТОАЗ создал на базе нескольких школ города профильные инженерно-технические классы, обучение в которых ведется по двум направлениям - химико-физическому и физико-математическому. Основная задача проекта - создание условий для развития у учеников интереса к технической сфере, инженерно-проектному мышлению, формирование технологической культуры и навыков моделирования техпроцессов, а также мотивация выпускников к выбору инженерных и рабочих профессий.

Попасть в такие классы мечтают многие, поэтому отбор ведется как по результатам ГИА, так и конкурса технических портфолио. Зато счастливчики получают возможность заниматься не только у лучших педагогов, но и на современном оборудовании, которым завод оснастил учебные аудитории.

Как пояснил "РГ" заместитель генерального директора, директор по управлению персоналом Сергей Гулькин, на предприятиях химической отрасли процесс обновления персонала идет достаточно медленно, средний стаж работы на заводе - около 11 лет. Сейчас остро стоит вопрос сбалансированной замены сотрудников старшего возраста, выходящих на пенсию, передачи их опыта и знаний молодым специалистам. Отдачи от инженерно-технических классов ожидают лет через пять, когда их первые выпускники, закончив школу и вуз, придут на ТОАЗ хорошо подготовленными специалистами.

Положительно оценили новый формат обучения не только школяры (под руководством опытных педагогов и преподавателей вузов у них появился шанс подготовиться к ЕГЭ без всяких репетиторов), но и педагоги. По их мнению, проект ТОАЗа логично вписывается в новую концепцию образования, где углубленные знания и навыки по выбранному еще в школьные годы профилю заканчивается конкретным рабочим местом.

Второй блок программы "Профориентация" - сотрудничество завода с вузами. В рамках новой концепции каждый успешный студент, который сотрудничает с предприятием, может не только получать на ТОАЗе практические навыки под руководством опытных наставников, но и гарантированно трудоустроиться на предприятие, что является решением основной проблемы всех молодых специалистов.

По меркам Тольятти, да и всей Самарской области, работать на "Тольяттиазоте" престижно. Зарплата здесь достойная - для производственного персонала она составляет в среднем 52 тысячи рублей. Кроме того, каждый работник имеет полный соцпакет, включающий ДМС, возможность определить ребенка в детсад, льготные путевки в оздоровительные лагеря и ведомственный санаторий "Надежда". Действует программа обеспечения служебным жильем.

Кстати, материальную поддержку от предприятия в виде именных стипендий получают и лучшие студенты Тольяттинского госуниверситета (ТГУ). Этому вузу, который является индустриальным партнером завода, только за последние годы ТОАЗ передал современного оборудования на сумму более 1,5 млн рублей.

- Качественная подготовка специалиста по химической специальности требует больших затрат, но государственного финансирования порой недостаточно, тем более когда необходимо учесть специфику региональной промышленности. Поэтому мы очень благодарны за помощь, - признал директор института химии и инженерной экологии ТГУ Павел Мельников. - Благодаря специально оборудованным лабораториям студенты параллельно с изучением теоретического материала осваивают на базовом уровне производственные процессы. Это очень важно: если будущий специалист понимает причинно-следственную связь, то сможет грамотно сработать, что особенно важно при возникновении нештатных ситуаций на производстве.

Пройти стажировку на ТОАЗе стремятся не только местные студенты. Ежегодно здесь принимают на практику более сотни молодых людей из разных регионов страны. Например, этим летом завод посетили студенты географического факультета МГУ, чтобы увидеть не точку на карте в излучине Волги, а изучить крупнейший химический холдинг страны изнутри. По словам их кураторов, такие ознакомительные практики крайне важны, ведь через несколько лет многие из этих студентов станут специалистами, чьей профессией будет развитие и усовершенствование российской промышленности, а потому они должны вникать в нюансы производств, видеть воочию их сходства и различия, чтобы эффективно работать и принимать грамотные решения.

- Я подробно рассказала ребятам об истории и становлении нашего завода. Старалась дать больше информации, чтобы у них сложилось объективное представление о продукции "Тольяттиазота", о значении нашего предприятия для России и мира. Порадовали количество вопросов, неподдельный интерес и желание во всем разобраться самостоятельно, - рассказывает руководитель центра по подготовке и повышению квалификации кадров ТОАЗа Нина Правова.

Такой обмен полезен не только студентам, но и самому предприятию, поскольку дает возможность увидеть в деле и отобрать лучших выпускников, которые не просто имеют профильное образование, но и способны работать на новейшем оборудовании, которое все шире используется на заводе. Кстати, для действующего персонала на ТОАЗе работает центр подготовки и повышения квалификации кадров, который сегодня полностью обеспечивает потребность предприятия. Подготовка в нем идет более чем по 100 востребованным направлениям.

- Издержки образовательной политики прошлых десятилетий, когда гуманитариев готовили много, а технические профессии оказались в дефиците, ТОАЗ ощущает на себе, - признает заместитель генерального директора, директор по связям с общественностью Корпорации "Тольяттиазот" Юлия Петренко. - Чтобы обеспечить стабильную работу предприятия, мы должны готовить кадры с юных лет, и в наше время школа - это иногда уже поздно для профориентации. Не только мы, но и другие компании приходят к тому, что образовательная система "школа - вуз - предприятие", принятая в СССР, - одна из лучших в мире, и ее пора возрождать.

За "молодильными" яблоками отправились прямиком в детсад "Жемчужинка", где химиков теперь готовят с пяти лет. Проект ориентирует детей в мире профессий, связанных с химией, биологией, здоровьем человека, техническими знаниями. В его основе - организованные на средства предприятия мобильные выставки: пробирки, пипетки, компасы, весы, камертоны, магниты, палочки для электростатики, зеркала, волчки для иллюзий, микроскопы... Все эти экспонаты можно трогать и играть с ними. На грант завода детсад приобрел и портативный кинотеатр для занятий. Когда ограничения, связанные с COVID-19, будут сняты, с химией "в песочнице" смогут познакомиться все детсадовцы и ученики младших классов города.

Впрочем, одной только молодежью профориентация на заводе не ограничивается. Еще в 2018 году "Тольяттиазот" первым из российских предприятий запустил программу для людей старшего возраста. "Химия опыта" ТОАЗа - это занятия для людей предпенсионного и пенсионного возраста по английскому языку, основам компьютерной грамотности, а также по основам предпринимательства. Программа нашла отклик у горожан и получила высокую оценку федеральных экспертов. Кстати, свой образовательный проект для серебряного возраста ТОАЗ начал реализовывать еще до массового обучения предпенсионеров в рамках нацпроекта "Демография". Быть первыми для ТОАЗа - уже традиция. А награда за смелость - признание проекта "Химия опыта" лауреатом российского конкурса социальных инициатив.