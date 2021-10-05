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Рубрика: Власть

В Астане открылось представительство Конгресс-бюро Башкирии

Башкортостан укрепляет сотрудничество с Казахстаном
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Экономика Поволжья № 227(8578)
В международном финансовом центре (МФЦА) "Астана" в Нур-Султане в рамках официального визита делегации Республики Башкортостан в Казахстан открылся офис представительства Конгресс-бюро РБ. Он станет площадкой для дальнейшего укрепления экономического партнерства между российским регионом и соседним государством.

- По сути, это точка сбора информации для бизнеса. Здесь будет ответственный человек, который займется организацией взаимодействия предпринимателей и предприятий Башкортостана и Казахстана, - рассказал глава РБ Радий Хабиров. - Мы подпишем дорожную карту наших действий, которые в конечном счете должны привести к значительному росту товарооборота.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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На презентации инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров напомнил, что Казахстан - один из основных торгово-экономических партнеров Башкортостана и главный - на пространстве СНГ. А в общем объеме республиканского товарооборота он занимает третье место.

Конкретные планы совместных проектов с башкирскими коллегами казахстанские предприниматели смогут наметить в декабре, когда приедут в Уфу на международную неделю бизнеса.

Но основные точки соприкосновения уже обозначены. Так, в Западно-Казахстанской области есть крупные месторождения газа и газового конденсата. На регион приходится 99 процентов общего объема добычи газового конденсата в Казахстане. И область заинтересована во взаимодействии с газоперерабатывающими предприятиями Башкортостана. Еще одно направление, где можно объединить усилия - беспилотная авиация.

- Казахстан, как и мы сейчас, активно развивает данную отрасль. Совсем недавно в национальном исследовательском университете они разработали беспилотник гражданского назначения, способный летать за счет солнечной энергии в течение 10 часов. Нам такие проекты тоже интересны, поэтому пригласим их к взаимодействию. Летом мы создали авиакластер, в который уже вошли крупнейшие российские компании по производству беспилотных летательных аппаратов, - сообщил Андрей Назаров.

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Кстати, о полетах: ожидается открытие прямого авиарейса между Уфой и Нур-Султаном. Тогда можно будет и запустить двухсторонние туристические программы, в том числе - выходного дня.

Сотрудничество впервые затронет и область экологии. Так, в ходе переговоров главы РБ Радий Хабиров с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым особое внимание было уделено рациональному использованию и охране ресурсов трансграничной реки Урал.

Мнение

Александр Комаров, временный поверенный в делах России в Казахстане:

- Мы очень рады, что даже в непростой период пандемии коронавируса в российско-казахстанских отношениях наступает фаза нормальной повседневной работы, когда мы практически в еженедельном режиме встречаем различные делегации и бизнес-миссии. Это означает, что наши союзнические отношения с Казахстаном находятся на высоком уровне.

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