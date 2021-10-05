В Башкирии выдали 100 грантов по 690 тысяч рублей сельским учителям

По его словам, власти республики решили выделить средства на региональные гранты для молодых сельских учителей, потому что это важная мера поддержки и стимулирования педагогов в отдаленных районах республики.
Как уточнили в минобрнауки Башкирии, главная цель регионального гранта молодым педагогам - удержать талантливых учителей в республике: при получении денег они подписывают обязательство следующие 10 лет отработать в сельской школе. Этот срок автоматически продлевается на период декретного отпуска или службы в армии. А при досрочном расторжении контракта учителю придется вернуть деньги.
Вначале сумма гранта составляла 600 тысяч рублей, а с 2020 года его размер увеличился до 690 тысяч рублей. Претендовать на эту меру поддержки могут педагоги в возрасте до 35 лет включительно, не менее двух лет отработавшие в сельской школе. Но главное требование - кандидат должен проявить свою креативность. Каждый из учителей разрабатывает и представляет образовательный проект, который оценивает специальная комиссия. В этом году на получение грантов направили свои проекты более 220 учителей из разных уголков республики. Из них получили гранты. Среди них и учитель математики и информатики гимназии села Чекмагуш Лиана Бакирова.
- Я с детства больше всего любила играть в школу: сажала своих кукол и учила их писать и читать. Поэтому никто в семье не удивился, когда я поступила в Башгоспедуниверситет. И вот уже шесть лет работаю в Чекмагушевской гимназии, и мне нравится, - рассказывает Лиана Бакирова.
По ее словам, самым сложным была подготовка образовательного проекта. Его она посвятила финансовой грамотности в средних классах. Учитель уверена, что преподавать этот предмет нужно в комплексе с историей и обществознанием, начиная с пятого класса, и уже начала внедрять свой проект в гимназии.