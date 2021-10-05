В Казани из здания СК похитили сейф с 14,6 млн рублей

В Казани неизвестные похитили из здания одного из подразделений следственного управления СК России по Татарстану сейф вместе с деньгами - там находилось более 14,6 миллиона рублей.

Как сообщили в региональном СК, эти средства являлись вещественными доказательствами по уголовному делу. После ЧП возбудили дело о краже в особо крупном размере. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по РТ доложить о проведенных следственных действиях.