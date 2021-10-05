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05.10.2021 10:05
Рубрика: Происшествия

В Перми за особо тяжкие преступления осуждены двое подростков

Текст: Алексей Трапезников

В Перми двое несовершеннолетних 14-ти и 15-летнего возраста признаны судом виновными в совершении особо тяжких преступлений.

Фото: СК РФ
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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили убийство мужчины с особой жестокостью: они избили свою жертву, а после этого подожгли одежду мужчины. Кроме того, один из несовершеннолетних совершил изнасилование женщины, а потом с целью сокрытия преступления, убил ее.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки девять лет и шесть месяцев, девять лет и десять месяцев. Часть этих сроков осужденные будут отбывать в воспитательной колонии.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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