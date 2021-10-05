В Удмуртии откроется 1000 дополнительных мест для пациентов с COVID-19

В Удмуртии откроются еще тысяча мест для больных коронавирусом. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов.

В каких именно больницах и какие отделения будут перепрофилированы, пока не уточняется. Бречалов сравнил данные по распространению COVID-19 с прошлым годом - в октябре 2020 года в стационарах находились 1667 заразившихся, сегодня 3445 пациентов. Почти все койки в "красных зонах" заняты.

При этом Удмуртия находится на 58 месте по уровню вакцинации в России. Вакцина - это не путевка в отпуск, а единственный способ вернуться к нормальной жизни, заявил глава республики и призвал жителей срочно сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Глава так же подтвердил, что в республике антиковидные меры будут только ужесточаться. С 5 октября для посещения кафе, театров и спортивных объектов требуется сертификат о прививке, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенной болезни. Детей до 18 лет это тоже касается. Хоккейная команда "Ижсталь" уже предупредила, что болельщиков без этих документов на игры не пустят.

С 11 октября в регионе отменяются все культурно-массовые мероприятия, а предприятия общепита переходят исключительно на дневной режим работы. В ближайшее время решится вопрос с обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан.