Во время пожара в кировской больнице погибли два пациента

В ночь на вторник, 5 октября, в ковидном корпусе инфекционной больницы Кирова произошел пожар, который унес жизни двух пациентов. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о возгорании в ГУ МЧС по региону поступило в 2.45. С первого этажа корпуса, где вспыхнула одна из палат, спасатели эвакуировали шесть человек. Всего в корпусе находились 43 пациента средней степени тяжести и "тяжелых". Сейчас кто-то из них разместился в соседних корпусах больницы, а некоторые направлены в другие лечебные учреждения.

Как сообщили в Минздраве Кировской области, во время возгорания сработала сигнализация, и медперсонал стал сбивать пламя с помощью огнетушителей. На место оперативно приехали пожарные расчеты и машины скорой помощи. Но, увы, два пациента в возрасте 82 и 66 лет погибли. Третьего больного, находившегося в той же палате, удалось спасти.

По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем одного из погибших пациентов. Скорее всего, на одной из кроватей загорелся матрас. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

- Приношу соболезнования родным и близким погибших. Дал поручение максимально усилить контроль в учреждениях здравоохранения. Выражаю благодарность сотрудникам госпиталя за оперативное реагирование и недопущение более тяжелых последствий, - сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.