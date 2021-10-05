Во время пожара в кировской больнице погибли два пациента

Новости

Видео: Нурмагомедов провел дуэль взглядов с Роналду 21:26
Частные инвесторы вложили в производство "Спутник V" 30 млрд рублей 21:10
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России 21:05
Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V" 20:57
Путин встретился с Жириновским 20:24
РФПИ предложил ЕС вакцину "Спутник лайт" для бустерного укола 20:23
Более 42 млн россиян полностью привились от коронавируса 20:16
В Казани из здания СК похитили сейф с 14,6 млн рублей 19:46
Арестованного за убийство девушек в Гае обвинили по пяти статьям 19:45
В России снизилось число зарегистрированных безработных 19:21
Шойгу: В выборах участвовали почти 100 процентов военнослужащих 19:02
Цена на нефть Brent впервые превысила 83 доллара за баррель 19:01
Шойгу: Вспышек коронавируса в армии не допущено 19:01
Россияне рассказали, в какой из стран хотели бы отдохнуть 18:57
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы 18:51
Двум учебным заведениям Минобороны присвоено имя князя Александра Невского 18:46
"Единая Россия" передаст руководство некоторыми комитетами в ГД другим партиям 18:07
При крушении судна в Белом море один человек погиб и трое пропали 17:37
Умер режиссер "Бумбараша" и "Королей и капусты" Николай Рашеев 17:23
В Вологодской области введут QR-коды для посещения общественных мест 17:21
ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня 17:18
Путин заявил о нехватке сварщиков для крупных проектов 17:17
Жена вратаря сборной России Сафонова сообщила о разводе из-за измены 17:16
Путин потребовал убрать все открытые свалки в черте городов 17:15
Путин указал на проблемы с молодежной занятостью 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
05.10.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Во время пожара в кировской больнице погибли два пациента

Текст: Мария Волкова ("Российская газета", Киров)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
В ночь на вторник, 5 октября, в ковидном корпусе инфекционной больницы Кирова произошел пожар, который унес жизни двух пациентов. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о возгорании в ГУ МЧС по региону поступило в 2.45. С первого этажа корпуса, где вспыхнула одна из палат, спасатели эвакуировали шесть человек. Всего в корпусе находились 43 пациента средней степени тяжести и "тяжелых". Сейчас кто-то из них разместился в соседних корпусах больницы, а некоторые направлены в другие лечебные учреждения.

В Приморье при пожаре пострадали четыре человека

Как сообщили в Минздраве Кировской области, во время возгорания сработала сигнализация, и медперсонал стал сбивать пламя с помощью огнетушителей. На место оперативно приехали пожарные расчеты и машины скорой помощи. Но, увы, два пациента в возрасте 82 и 66 лет погибли. Третьего больного, находившегося в той же палате, удалось спасти.

По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем одного из погибших пациентов. Скорее всего, на одной из кроватей загорелся матрас. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

- Приношу соболезнования родным и близким погибших. Дал поручение максимально усилить контроль в учреждениях здравоохранения. Выражаю благодарность сотрудникам госпиталя за оперативное реагирование и недопущение более тяжелых последствий, - сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

Главное сегодня

Актриса Юлия Пересильд с борта МКС рассказала о впечатлениях от полета
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Instagram снова начал "падать" в России и других странах
Голикова назвала главную группу риска по заболеваемости COVID-19
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
СК показал кадры с места убийства трех девушек в Оренбуржье
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества