Жителям Оренбуржья рекомендовано не выезжать за пределы области

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Оренбуржье жителям региона рекомендовано не покидать свои населенные пункты и не выезжать за пределы области. А прибывшим из других субъектов предписывается в течение двух дней сдать тест ПЦР либо уйти на недельную самоизоляцию. Поручено проработать вопрос о введении QR-кодов.

Такие изменения в указ о мерах по противодействию распространению COVID-19 внес губернатор области Денис Паслер. Как сообщила пресс-служба правительства Оренбуржья, жителям рекомендуют без важных причин не покидать свои населенные пункты и отказаться от посещения массовых мероприятий, а также не проводить дома семейные встречи с участием более 10 человек.

Кроме того, работодателям рекомендовано отменить командировки за пределы региона - за исключением неотложных. Школам и вузам необходимо отказаться от поездок сотрудников и учащихся за пределы Оренбуржья, а также от визитов коллег из других регионов.

А все прибывшие в область должны в течение двух суток пройти обследование на коронавирус методом ПЦР. До получения отрицательного результата им следует находиться на изоляции по месту жительства. Если же возможности пройти обследование нет, нужно соблюдать семидневную самоизоляцию.

Поручено также проработать вопрос о внедрении в регионе QR-кодов, подтверждающих вакцинацию либо наличие отрицательного результата ПЦР-исследования, для посещения учреждений культуры, спорта, фитнес-центров, ресторанов и других мест массового пребывания людей.

В указе продлен до 19 октября запрет на работу кальянных, вновь введено ограничение на деятельность ночных клубов. А работа организаций развлечения, отдыха и досуга (за исключением государственных и муниципальных учреждений культуры) ограничена графиком - с шести утра до полуночи по местному времени.

До 19 октября запрещена и работа фудкортов - за исключением тех, что работают на вокзалах, аэропортах и автозаправках. Также продолжат работу фудкорты, где готовят для доставки и на вынос. Кроме того, действует запрет на посещение детских развлекательных центров и игровых комнат, расположенных в помещениях.