Молодежь Новосибирской области раскупает билеты по "Пушкинской карте"

Новосибирская область вместе с Москвой и Санкт-Петербургом вошла в тройку лидеров по реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Новосибирский академический театр оперы и балета стал первым среди учреждений культуры по количеству приобретенных билетов, опередив Театр МДМ в Москве и Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге.

По данным министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой, в регионе при содействии министерства к программе подключились 13 учреждений культуры. Театры, музеи и концертные организации предлагают посетить по "Пушкинской карте" около 200 событий.

- В настоящее время в Новосибирской области проживает около 200 тысяч потенциальных пользователей карты - молодых людей от 14 до 22 лет. На старте программы мы организовали широкую информационную кампанию, чтобы каждый, кто может получить "Пушкинскую карту", знал, как ее оформить и в какие учреждения можно приобрести билеты. Рада, что проект востребован среди молодежи, - подчеркнула Наталья Ярославцева.

По ее словам, министерство культуры региона работает над повышением доступности программы для жителей отдаленных районов области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, виртуальные "Пушкинские карты" уже оформили более 2 миллионов россиян. Билеты по ним можно приобрести в 1836 российских организациях культуры.

Справка "РГ"

В 2021 году "Пушкинская карта" действует с 1 сентября по 31 декабря с номиналом в 3 тысячи рублей. Ее могут приобрести россияне в возрасте от 14 до 22 лет. С января 2022 года номинал вырастет до 5 тысяч рублей на весь год.