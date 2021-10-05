Прокуратура проверит информацию об отравлении школьников Красноярска

Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации об отравлении учеников школы № 76 столицы региона. Об этом сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

Специалистам предстоит оценить исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства администрацией школы и организатором питания в учебном учреждении.

Сотрудники управления образования Красноярска проводят служебную проверку. Информация о случившемся передана в региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее появились сообщения о том, что несколько школьников 1 октября пожаловались на симптомы отравления, передает "Интерфакс". Как полагают родители, причиной плохого самочувствия учеников стала еда из школьной столовой.