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Рубрика: Экономика

Семь алтайских санаториев вошли в ТОП-100 российских здравниц

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Фото: Андрей Каспришин/ РИА Новости Фото: Андрей Каспришин/ РИА Новости
Фото: Андрей Каспришин/ РИА Новости

По итогам 2020 года семь санаториев Алтайского края вошли в рейтинг инвестиционной привлекательности "ТОП-100 российских здравниц", который ежегодно составляет Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при поддержке Ростуризма. Несмотря на пандемию, загрузка алтайских санаториев была одной из самых высоких в стране.

Фото: Туристский информационный центр "Байкал"
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В прошлом году из-за санитарно-эпидемиологических ограничений и приостановки работы санатории недосчитались значительного числа туристов, а вместе с ними доходов и прибыли. Загрузка алтайских здравниц, по данным Ассоциации, упала с 65 до 43 процентов по сравнению с 2019 годом, а число отдыхающих сократилось в полтора раза. В результате доходы санаториев края снизились на четверть с 5,9 до 4,4 миллиарда рублей, прибыль упала почти в пять раз - с 472 до 92 миллионов рублей. По мнению составителей рейтинга, завершить непростой 2020 с небольшой, но все-таки прибылью, алтайским здравницам позволила достаточно высокая средняя стоимость путевок, которая традиционно на 20-30 процентов выше, чем в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.

Даже в условиях заметного снижения турпотока, загрузка санаториев в Алтайском крае остается одной из самых высоких в стране. Самая высокая загрузка в прошлом году была в Калининградской области - 46 процентов. В Алтайском крае и Республике Башкортостан она составила 43 процента. А во всех остальных курортных регионах загруженность санаториев была ниже и варьировалась от 24 процентов в Краснодарском крае и до 41 процента в Ставропольском.

В этом году в летний оздоровительный сезон санатории смогли поправить свое финансовое положение. Загрузка существенно выросла, чему способствовала программа туристического кэшбека. Но о полном восстановлении экономики отрасли пока говорить рано. Эксперты Ассоциации оздоровительного туризма прогнозируют, что по итогам 2021 года санаторно-курортные организации смогут выйти на показатели 85-90 процентов от уровня 2019 года.

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