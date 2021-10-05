В Новосибирске начали устройство основания ледового корта ЛДС

Строители ЛДС в Новосибирске начали монтировать технологическую плиту. Она обеспечит терморегуляцию ледового поля.

Устройство основания ледового корта с трубами хладоснабжения является основой технологического процесса намораживания льда и содержания ледового покрытия. В системе, в которой использовано российское оборудование, одновременно будет циркулировать более 34 тысяч литров хладагента. Как сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, сначала будет обустроен корт тренировочной арены размером 60 на 30 метров, затем такая же технология будет использована для основной арены.

- Сегодня мы активно наращиваем темпы строительства новой ледовой арены. На объекте работает более пятисот человек, планируем увеличить это число до семисот. Параллельно работы ведутся по нескольким фронтам: монтируются металлоконструкции, на которые наносится огнезащита, устраивается профлист на кровле основной арены, заливаются монолитные гребенки и лестницы, монтируются металлические конструкции фасада основной арены, обустраиваются полы, продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения, - рассказал Иван Шмидт.

По его словам, для решения основной задачи - закрытия теплового корпуса спортивного сооружения - продолжается монтаж оборудования ИТП, покрытие кровель малой арены, остекление фасадов. Генеральный подрядчик строительства, директор по строительству ООО "ЭлинАльфа" Денис Синюк добавил, что совместно с министерством строительства Новосибирской области ведется большая работа по запуску временного теплоснабжения, продолжается обустройство инженерных сетей.

Строительство ЛДС и подготовка к предстоящему чемпионату мира по хоккею среди молодежи - 2023 находится на контроле региональных властей. Как отметил гендиректор АНО "Исполнительная дирекция МЧМ-2023" Владимир Тукмачев, создан оперативный штаб для контроля исполнения плана подготовки к чемпионату, куда входят представители всех органов власти. Штаб рассматривает как вопросы строительства ледовой арены и модернизации транспортной инфраструктуры, так и организационные вопросы подготовки к турниру.